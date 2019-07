Sneeuwalgen mogelijk bewijs voor leven op Pluto PVZ

09 juli 2019

14u09

Er is leven ontdekt op een van de extreemste plekken op aarde en dat zou wel eens kunnen betekenen dat er op Pluto ook leven mogelijk is. Wetenschappers trokken naar hooggelegen ijspieken in een afgelegen gebied in de Andes, waarvan gedacht werd dat leven er onmogelijk was. Maar nu zijn er in die ijspieken, die ook op Pluto voorkomen, toch organismen ontdekt.

Hoog in de Andes bevinden zich metershoge ijspieken, of zogenaamde penitenten, die recent ook zijn ontdekt op Pluto. Ze zijn een zeldzaam verschijnsel op Aarde en komen enkel voor in de meest extreme situaties, waar de temperaturen hevig schommelen, de wind gevaarlijk hard waait en de UV-straling intens is. Het lijken onmogelijke levenssituaties, maar onderzoekers hebben nu ontdekt dat er toch een soort eencellige sneeuwalg leeft. Het is voor het eerst dat ze kunnen aantonen dat er op dergelijke ijzige pieken leven mogelijk is.

Rode verkleuringen

Tijdens een zware expeditie naar ‘s werelds tweede grootste vulkaan in de Andes namen de biologen rode verkleuringen waar in de hoge penitenten, iets wat wijst op microbiologisch leven. De onderzoekers namen enkele stalen mee en nadat ze die hadden onderzocht, konden ze de aanwezigheid van twee algensoorten bevestigen.

Dat er leven gevonden is in dergelijke extreme omstandigheden, bewijst volgens de onderzoekers dat er op heel wat plaatsen leven mogelijk is, hoe uitdagend de omgeving ook is. De enige voorwaarde is dat er vloeibaar water aanwezig is, aldus Lara Vimercati, hoofdonderzoekster bij het project. Deze voedselarme en extreme locatie zou de uitgelezen situatie zijn om te testen wat de precieze limieten van leven zijn en wat naast de aanwezigheid van water nog vereisten zijn.

Leven op Pluto

De resultaten van het onderzoek zijn heel interessant. Niet alleen omdat ze bewijzen dat ook op extreme plaatsen leven mogelijk is, maar ook omdat op Pluto dergelijke ijspieken aanwezig zijn. Daar zijn ze tot wel 500 meter hoog. Als op ijspieken op aarde micro-organismen voorkomen, is dat misschien ook wel elders mogelijk.