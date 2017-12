Smartphoneverbod op restaurant en 9 andere voorspellingen voor 2018 LVA

02u16

LinkedIn interviewde vooraanstaande CEO's, academici, economen en andere denkers met de vraag wat ons in 2018 allemaal te wachten staat. Dit zijn tien van de meest opvallende voorspellingen voor het nieuwe jaar.

1. Digitale detox

2018 wordt het jaar waarin we allemaal al dan niet vrijwillig een digitale detox zullen ondergaan. De smartphone zal door bazen tijdens vergaderingen worden verbannen, net zoals restaurants het verslavende toestel zullen beginnen verbieden. Steeds meer zal tijd zonder afleiding door al onze digitale toestellen de nieuwe ultieme luxe worden.

2. De #MeToo-beweging krijgt een opvolger: #OverIt

De golf van beschuldigingen waarmee mannen overal ter wereld in 2017 werden overspoeld heeft een verschuiving teweeggebracht in ons bewustzijn en in de omgang met grensoverschrijdend gedrag. Terwijl de aandacht in 2017 vooral ging naar het naar buiten brengen van de feiten, zullen vrouwen in 2018 meteen reageren en soortgelijk gedrag in de toekomst minder snel machteloos moeten ondergaan.

3. Geen "influencers" meer, maar wel "champions"

Authenticiteit wordt steeds belangrijker op de sociale media. Influencers, of gebruikers van sociale media die door een groot aantal volgers een grote invloed hebben op onder andere het consumptiegedrag van hun fans, worden momenteel vaak door bedrijven betaald om hun producten te promoten. Dat zal in 2018 niet meer nodig zijn, zegt David Sable, een CEO uit de creatieve sector. Er zijn volgens hem genoeg mensen die erg veel houden van een merk en het vrijwillig promoten. Met nieuwe software is het heel gemakkelijk om posts van deze "champions" in reclame om te vormen.

4. Genetische manipulatie komt dichterbij

De CRISPR-technologie, een genetische "knutseltechniek" waarbij menselijk DNA wordt geknipt en geplakt om cellen en genomen te modificeren, wordt steeds geavanceerder. De morele vragen die deze medische vooruitgang met zich meebrengt, worden prangender, aldus Walter Isaacson, de Amerikaanse journalist en schrijver van onder andere biografieën van Steve Jobs en Albert Einstein. Willen we in de toekomst kunnen beslissen welke haarkleur, huidskleur of grootte ons kind heeft?

5. De bitcoin-bubbel zal barsten

De cryptomunt die in 2017 spectaculair in waarde steeg van minder dan 1.000 naar 19.000 dollar op een bepaald moment zal volgens veel stemmen uit de economische sector in 2018 in mekaar storten.

6. A.I. wordt creatief

Volgens professor aan de universiteit van Wharton en auteur Adam Grant zal 2018 het jaar worden van de creatieve computer. Met de technieken van Artificiële Intelligentie zal hij in 2018 aan een project werken om de computer een succesvolle speech te laten schrijven of een entertainend boek.

7. Hashtags worden de nieuwe handtekeningen

De ouderwetse handtekening geraakt steeds meer in onbruik. Op Instagram zal de hashtag steeds meer de functie van een handtekening overnemen. De hotelketen Marriott heeft dat al contractueel vastgelegd, weliswaar in de kleine lettertjes. Wanneer je een foto plaatst met een bepaalde hashtag, zal je formeel instemmen dat je afziet van de rechten op de foto.

8. Digi-oma's en -opa's

Naarmate steeds meer apps op stemherkenning werken, zullen ook meerdere ouderlingen hun weg vinden naar de digitale wereld en op die manier steeds langer hun zelfstandigheid bewaren.

9. Geen polio meer

In 2017 waren er wereldwijd slechts zeventien gevallen van polio, de ernstige besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door het poliovirus. Twintig jaar geleden waren dat er nog 20 ieder half uur. Volgend jaar zouden dat er wel eens nul kunnen zijn. In het bijzonder Bill Gates die met zijn Bill and Melinda Gates Foundation strijdt tegen de ziekte is daar enorm blij mee.

10. Jobs zullen veranderen

De vrees dat we allemaal onze jobs aan robots zullen verliezen, is ongegrond, zegt James Manyika van het McKinsey Global Institute. Hij onderscheidt drie categorieën: jobverlies, jobcreatie, jobverandering. Aan de kassa zal men in de toekomst niet meer moeten werken, maar we zullen mensen nodig hebben om de robots te herstellen. Manyika voorspelt dat tegen 2030 een derde van de Amerikaanse bevolking een volstrekt andere job zal uitoefenen.