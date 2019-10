Engie Gesponsorde inhoud Slimme tips om te besparen op je energie- en waterfactuur, inclusief een overzicht van de grootste slokoppen



29 oktober 2019

Zit je soms met vraagtekens bij de aanblik van je energie- en waterfactuur? Begrijpelijk, het is dan ook geen eitje om een overzicht te houden over al je kosten en energie- en waterverbruikers. Daarom geven wíj je een overzicht, inclusief tips om het zuiniger aan te pakken.

Je maandelijkse loonbriefje is nog maar binnen of je moet alles alweer spenderen aan je woning, transport, voedsel … En ook aan energie en water. Honderden factoren spelen mee in het bepalen van het bedrag op je energie- en waterfactuur, exacte cijfers geven voor alle Belgische huishoudens is dus nagenoeg onmogelijk. Maar een gemiddeld Belgisch gezin (2,2 personen) spendeert volgens een onderzoek van StatBel zo’n € 2.500 aan water en energie. Absoluut geen kleintje, al merk je, wanneer je dat bedrag in detail gaat ontleden, dat er wel ruimte voor bezuiniging is.

It’s getting hot in here

Verwarming vertegenwoordigt doorgaans meer dan vijftig procent van je energiefactuur. En dat komt voor veel Belgen op jaarbasis neer op een volledig maandloon. Dat is weliswaar een gemiddelde. Zo kan een doorsnee Belgisch gezin (2,2 personen) dat met gas verwarmt, jaarlijks zo’n 23.260 kWh of € 1.200 per jaar verbruiken.

TIP: Je kan elk jaar tot zo’n € 200 uitsparen door je verwarming ’s nachts op 16°C in te stellen (in plaats van de 21°C overdag). Met een slimme thermostaat die je goed afstelt, kan dat automatisch.

H 2 O nee

Ook water neemt een grote hap uit je jaarbudget. Een Belgisch gezin met vier personen verbruikt gemiddeld 150 m³ (of 150 000 liter) water per jaar (of ongeveer 95 liter per persoon per dag), een alleenstaande zo’n 34 m³ per jaar. En de waterprijs ligt tussen de € 3,5 en € 5 per m³, afhankelijk van het gewest waarin je woont. Jaarlijks spendeert een vierkoppig gezin dus zo’n € 525 tot € 750 aan water. Wie een huisdier heeft, verbruikt daarbovenop elke dag 1 liter extra.

De grootste slokoppen van je watervoorzieningen? In de douche verbruik je zo’n 60 liter per 5 minuten, in een bad 120 liter. Het toilet verbruikt gemiddeld 12 liter per doorspoelbeurt. De vaatwasmachine verbruikt zo’n 10 tot 20 liter per afwasbeurt en de wasmachine zo’n 45 tot 110 liter, afhankelijk van het programma en de leeftijd en energieklasse van het toestel.

Door de kraan te laten lopen verbruik je tot wel 13 liter per minuut en verrassing: een ongedetecteerde waterlek kan goed zijn voor zo’n 15 tot 20% van het waterverbruik van een gezin. Denk aan een druppende kraan (4 liter per uur, 35 m³ per jaar of € 20 per maand) of een lekkend toilet (25 liter per uur of 220 m³ per jaar).

TIP: met een slim pakket als UP van ENGIE dat je waterverbruik monitort, hou je controle over de slokoppen én krijg je een melding wanneer een waterlek voor extra verbruik zorgt. Dat gebeurt vaker dan je denkt: op enkele maanden tijd werd bij een op de vijf UP-klanten een waterlek opgespoord. In het pakket van UP zijn herstellingen tot € 650 euro inbegrepen, een herstellingsdienst van ENGIE komt aan huis zodra je signaleert dat je het lek zelf niet kan fiksen.

Tegen de stroom in

Een alleenwonende Belg verbruikt per jaar zo’n 600 kWh per jaar aan elektriciteit, een gemiddeld Belgisch gezin van 3 tot 4 personen zo’n 3.500 kWh. Doorgaans betaalt een Belgisch gezin € 1.050 per jaar voor elektriciteit. Natuurlijk fluctueert dat verbruik, afhankelijk van het verwarmingssysteem, het metertype, de elektrische voorzieningen, de grootte van het huis …

TIP 1: Wat je diepvriezer betreft, is het belangrijk dat je die regelmatig ontdooit. Per millimeter verwijderd ijs bespaar je jaarlijks zo’n 5% van je budget. Als je bij het ontdooien 1 centimeter ijs verwijdert, bespaar je dus 50% of zo’n € 30 per jaar.

TIP 2: Ook op de wasmachine kan je besparen. Door te wassen op dertig graden in plaats van veertig, verbruik je 0,4 kWh in plaats van 0,7. Bijna een euro per wasbeurt, dat kan in een gezin jaarlijks gemiddeld zo’n € 200 opleveren. Ook wassen op het ecologische programma maakt een groot verschil: een eco-wasbeurt op 60° (goed gevuld en voor katoen) verbruikt de helft minder elektriciteit dan een normaal programma.

TIP 3: Investeren in huishoudelijke apparaten met een hoger energielabel loont. Of het nu om je droogkast, wasmachine, vaatwasser of koelkast gaat: in alle gevallen verbruikt een recent model van energieklasse A++(+) zo’n 20 tot 50% minder energie dan een ouder toestel. Concreet voorbeeld: een koelkast met vriesvak met C-label kost je ongeveer € 90 per jaar, een koelkast met A+-label kost je zo’n € 50 per jaar.

Ultratip: SOS sluipverbruik

Net zoals een waterlek onopgemerkt je verbruik de hoogte in kan drijven, is sluipverbruik stiekem verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van je energiefactuur. Maar liefst 7 tot 18% van je elektriciteitsverbruik kan je eraan toeschrijven, om precies te zijn. Niet zo verwonderlijk als je weet dat elk gezin gemiddeld vijftien tot vijftig toestellen bezit die nooit volledig uitgeschakeld worden. Eén toestel dat het hele jaar door ingeplugd maar in slaapstand is, kost je minstens € 2 en vaak nog veel meer. Een tv-toestel in stand-by kost je jaarlijks bijvoorbeeld zo’n € 8 tot € 20, een hallogeenlamp met dimmer € 12.

TIP 1: Gebruik stekkerdozen (met een schakelaar). Sluit er zo veel mogelijk toestellen op aan om ze zo ’s avonds allemaal in een wip van het elektriciteitsnet te halen.

TIP 2: Met een slimme thermostaat als boxx in huis, kan je je sluipverbruik monitoren. De thermostaat waarschuwt je ook wanneer een van je elektrische toestellen abnormaal veel energie verbruikt, zodat je kan ingrijpen.

Zin om je energie- en waterverbruik helemaal onder controle te hebben en zo tot € 180 per jaar te besparen op je facturen? Met UP van ENGIE en de inbegrepen slimme thermostaat boxx monitor je hoeveel energie, water en gas je verbruikt en kan je nagaan waar het beter kan. En dat werkt, want twee op de drie UP-gebruikers besparen al na amper zes weken.