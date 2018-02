Slechte verlichting kan je letterlijk dommer maken TK

06 februari 2018

13u10

Bron: Science Daily 3 Wetenschap & Planeet Hoe is het met de verlichting in jouw omgeving gesteld? Heb je heel wat heldere lampen? Of zit je vaak in een halfdonkere ruimte met je ogen te knijpen? In het laatste geval is het dringend tijd om daar wat aan te veranderen, want nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat een gebrek aan licht je letterlijk dommer kan maken.

Heel wat mensen hebben dimlichten in huis. Het zorgt meteen voor een gezellige sfeer, maar het blijkt iets minder goed voor je hersencapaciteiten. Uit een recente studie aan de Michigan State University werd vastgesteld dat te veel tijd doorbrengen in slecht verlichte ruimtes de structuur van je brein verandert. Ze ontdekten dat na testen op koesoegrasratten, die net als de mens 's nachts slapen en overdag actief zijn.

De groep ratten werd in twee verdeeld, waarbij de ene helft vier weken lang in een helder verlichte ruimte doorbracht en de andere in een ruimte met dimlichten. Daarna moesten ze hun weg vinden in een labyrinth. Wat bleek? De ratten met het slechte licht hadden veel meer moeite met de opdracht en deden er veel langer over. De activiteit in hun hippocampus bleek 30 procent lager te liggen dan bij de andere groep. Dat deel van het brein is belangrijk bij het aanleren van dingen en is cruciaal voor het geheugen. De ratten met weinig licht waren dus 'dommer' dan de andere groep.

Tijdelijk effect

Je hoeft je echter niet meteen zorgen te maken over je dimlichten, want het effect bleek gelukkig maar tijdelijk. De groep ratten zonder licht werd na de test gewoon weer in een goed verlichte ruimte geplaatst, en na een paar weken was de hersenfunctie weer helemaal hersteld.

De studie werd gesponsord door de National Institute of Health in de Verenigde Staten omdat die zich zorgen maakt over de Amerikaanse bevolking, die 90 procent van haar tijd binnenshuis doorbrengt. Psychologieprofessor Antonio Nunez, die meewerkte aan het onderzoek, wijst erop dat het belangrijk is om voldoende licht te krijgen. "Toen we de ratten blootstelden aan licht dat vergelijkbaar was met slechte indoorverlichting en bewolkte dagen, zagen we een achteruitgang in hun ruimtelijk inzicht. Het is vergelijkbaar met mensen die moeite hebben om hun auto terug te vinden op de parking als ze een hele dag in een shoppingcentrum hebben doorgebracht." Hij raadt iedereen aan om regelmatig eens buiten te komen, en om ervoor te zorgen dat je binnen in huis voldoende verlichting hebt.