Slapeloosheid veroorzaakt geen vroegtijdige sterfte volgens nieuwe studie KVDS

16 november 2018

22u19

Bron: BBC, The Times, Daily Mail 0 Wetenschap & Planeet Er is geen verband tussen slapeloosheid en vroegtijdig overlijden. Dat staat in een nieuw rapport dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Sleep Medicine Reviews.

De wetenschappers van Flinders University in het Australische Adelaide namen voor hun onderzoek 17 studies onder de loep, waarbij in totaal 37 miljoen mensen betrokken waren. Nooit eerder werd een wetenschappelijk onderzoek van die omvang uitgevoerd over insomnia.

Regelmatig

De wetenschappers ontdekten dat mensen die aan slapeloosheid leden – zo’n 10 procent van de wereldbevolking – niet vroeger stierven dan mensen die wél makkelijk de slaap vatten. Slapeloosheid werd daarbij omschreven als iets wat regelmatig (3 of meer nachten per week) of voor langere tijd (meer dan een maand) voorkwam.





Slapeloosheid kan wel andere negatieve effecten hebben op de gezondheid. Het kan leiden tot depressie, angststoornissen, diabetes en dementie.

Dr Nicole Lovato – die het onderzoek leidde – benadrukt wel dat de studies een vrij korte opvolgingstermijn hadden en dat langdurig onderzoek nodig is om de bevinden te bevestigen.

Behandelen

Ze wijst er ook op dat cognitieve gedragstherapieën de standaard blijven bij het behandelen van de aandoening. Die proberen mensen met slapeloosheid technieken aan te leren om met het probleem om te gaan en correcte attitudes ten aanzien van slaap.