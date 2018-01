Sirius niet langer helderste ster aan sterrenhemel Jolien Meremans

26 januari 2018

11u24

Bron: The Guardian 0

Wie vorige nacht even tijd nam om naar de sterrenhemel te kijken, zal opgemerkt hebben dat er een nieuwe, heldere ster waar te nemen is. De ster werd vorige zaterdag de ruimte ingestuurd door het particuliere ruimtevaartbedrijf Rocket Lab en is momenteel het helderste object aan de hemel. De lancering van de ster lokt kritiek uit bij astronomen van over de hele wereld en blijft niet zonder gevolgen.

Astronomen van over de hele wereld hebben kritiek geuit op het particuliere ruimtevaartbedrijf Rocket Lab uit Nieuw Zeeland. Het bedrijf lanceerde vorige week in stilte een raket in een baan rond de aarde. Dat deed ze vanop een schapenboerderij op het schiereiland Mahia in Nieuw-Zeeland.

De lancering zorgde voor veel gejubel en trots in Nieuw-Zeeland. Peter Black, oprichter en CEO van het opkomende Rocket Lab, sprak van een bijna ongeëvenaarde stap in de commerciële verkenning van de ruimte.

Discobol

Wat er zo spectaculair is aan de raket, is dat ze naast de klassieke conventionele raketten ook de 'Humanity Star' draagt. Die nagemaakte ster bestaat uit een drie meter brede geodetische bol en is gemaakt van koolstofvezel. Verder is ze uitgerust met 65 sterk reflecterende panelen en draagt ze daardoor de bijnaam 'discobol'.

Volgens het bedrijf zal de bol de stralen van de zon naar de aarde weerspiegelen en een knipperlicht creëren dat overal ter wereld zichtbaar is. Er wordt zelfs verwacht dat de bol voor negen maanden lang het helderste object aan de sterrenhemel zal zijn en pas zijn helderheid zal verliezen wanneer hij opnieuw de aardse atmosfeer bereikt.

Volgens Rocket Lab moet de ster een herinnering zijn aan onze kwetsbare plek in het universum. Black voegt daar aan toe dat de bol harmonie en een gedeelde ervaring voor iedereen op de wereld zal creëren.

Lichtvervuiling

Toch blijkt de functie van de spectaculaire uitvinding niet geheel rozengeur en maneschijn. Omdat het hun onderzoek belemmert, vormt lichtvervuiling nu al een enorm probleem voor astronomen. De introductie van een glinsterende discobol in de ruimte wordt dan ook niet overal toegejuicht.

Over de hele wereld uiten astronomen zich op zowel gefundeerde als minder diplomatieke manieren over de Humanity Star. Zo vertelde professor Richard Easter aan The Guardian dat Rocket Lab onbedoeld zijn beroep bijzonder zwaar getroffen heeft en ook zijn collega's winden er op Twitter geen doekjes om.

Wat er nu gaat gebeuren met de lichtgevende discobal in de ruimt en of hij al dan niet verwijderd zal worden, is nog niet duidelijk. Voor wie de bol nog zou willen waarnemen kan op een online map steeds contoleren waar de bol zich precies bevindt en in welke richting moet worden gekeken om hem goed waar te nemen.

Wow. Intentionally bright long-term space graffiti. Thanks a lot, @RocketLab. https://t.co/jvYBvQGyW3 Mike Brown(@ plutokiller) link