Shazam voor natuurliefhebbers: deze app herkent bloemen, planten en insecten HR

22 maart 2018

07u39 9 Wetenschap & Planeet Je bent op wandel in de natuur en je spot een prachtige bloem of een insect waar je de naam niet van kent. Dan wil je natuurlijk weten wat je ziet. Klinkt herkenbaar? Dan is er nu een geweldige app voor jou.

De app iNaturalist werkt simpel: je maakt een foto van een plant, schimmel, insect, vogel, amfibie, ... Je laadt de foto op, en door gebruik te maken van artificiële intelligentie vertelt de app je wat je gevonden hebt. Je krijgt er meteen ook de uitleg van Wikipedia bij. Als de app niet met zeker is over wat je gespot hebt, geeft ze een lijst met suggesties van het mogelijk kan zijn. Telkens als je een waarneming doet, wordt ook gevraagd de locatie in te geven. Je kan ook een overzicht krijgen van observaties die recent in jouw buurt werden opgeladen. Volgens de makers zal de app steeds beter gaan werken, naarmate er meer foto's worden opgeladen.

"Leuk voor gezinnen"

iNaturalist is een online sociaal netwerk van mensen die informatie over biodiversiteit met elkaar delen, om samen meer te weten te komen over de natuur. Ze benadrukken dat ze geen wetenschappelijk project zijn. "We proberen mensen enthousiast te maken voor de natuur", klinkt het. "Dit is een geweldige app voor gezinnen die samen op verkenning willen gaan in de natuur." Er is geen registratie nodig om de app te gebruiken. Je kan ze hier downloaden.