September 2019 wereldwijd warmste sinds 1981 HAA

04 oktober 2019

17u53

Bron: Belga 1 Wetenschap & Planeet Vorige maand was wereldwijd de warmste september sinds 1981. De gemiddelde temperatuur was 0,57 graden hoger dan een gemiddelde september in de periode tussen 1981 en 2010. Dat meldt Copernicus, de Europese klimaatveranderingsdienst.

September is de vierde maand op rij die warmterecords benadert, of waarin die sneuvelen. Europa beleefde ook de warmste juni en juli sinds het begin van de metingen; juli was zelfs de warmste maand ooit. Augustus 2019 was de op een na warmste achtste maand sinds 1981.



Copernicus is het aardobservatieprogramma van de Europese Unie. De onderzoekers baseren zich op gegevens van satellieten, maar ook op metingen op het land, op zee en in de lucht.