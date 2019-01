Senioren verspreiden 7 keer meer ‘fake news’ dan jongeren KVDS

10 januari 2019

14u15

Bron: Science Advances 0 Wetenschap & Planeet Facebookgebruikers ouder dan 65 delen maar liefst 7 keer meer ‘fake news’ dan jongeren. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Facebookgebruikers ouder dan 65 delen maar liefst 7 keer meer ‘fake news’ dan jongeren. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Science Advances

De onderzoekers focusten op nepnieuws dat verspreid werd tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 in de Verenigde Staten en stelden een profiel op van de Facebookgebruikers die zich er het meeste aan bezondigden. Hoewel de politieke wetenschappers erop drukken dat het om “relatief weinig voorkomend gedrag” ging, konden ze toch enkele tendensen zien.

Partijgebonden

Zo bleken gebruikers van boven de 65 meer geneigd om nepnieuws te delen dan anderen. Daarbij ging het om nieuws dat duidelijk tot doel had te misleiden, niet om artikels waar onwaarheden in stonden of die verspreid werden door partijgebonden nieuwsmedia zoals het rechts-populistische Breitbart News. De 65-plussers deelden dergelijke berichten 7 keer vaker dan jongeren.





Er was ook een verschil tussen conservatieven en liberalen. Conservatieven – die in 2016 vooral in het Trump-kamp zaten – deelden vaker nepnieuws dan liberalen of gematigden.

Volgens de onderzoekers zijn er twee mogelijke verklaringen voor het leeftijdsgebonden resultaat. Enerzijds kan het zijn dat een hele groep Amerikanen die nu 60 of ouder is niet de “digitale mediageletterdheid” heeft die nodig is om te kunnen bepalen of online nieuws betrouwbaar is of niet. Anderzijds is er ook het effect van ouder worden op het geheugen, dat eerder al onderzocht werd in de cognitieve en sociale psychologie. Het geheugen neemt af met de leeftijd en op een manier die speciaal ondermijnend is voor onze weerstand tegen “illusies van waarheid”.

Andere landen

Volgens de wetenschappers is er nu nog meer onderzoek nodig naar het fenomeen in andere landen, om te zien of de vaststellingen daar bevestigd worden. En moeten onderzoekers die zich bezighouden met nepnieuws zich dus niet alleen richten op jongeren, maar ook op ouderen.