Seks is oorzaak van 1 op de 100 hartaanvallen bij mannen LB

22u55

Eén op de honderd hartaanvallen bij mannen wordt veroorzaakt door seks, zo blijkt uit nieuw onderzoek naar de impact van seksuele inspanningen.

Seks is een "erkende oorzaak" van plotse hartaanvallen, die in de VS zorgen voor 300.000 doden per jaar, zo stelt de studie die werd gepubliceerd in het vakblad Journal of the American College of Cardiology. Slechts in één op de drie gevallen van hartaanval door seksuele inspanning werd gepoogd het slachtoffer te reanimeren, hoewel hun partner aanwezig was. De artsen achter de studie beklemtonen dan ook de noodzaak om reanimatietechnieken aan te leren en toe te passen, "ongeacht de omstandigheden".

Vorsers analyseerden daarnaast ook de oorzaken van 4.525 dossiers van fatale hartaanvallen, en daaruit bleek dat slechts 0,7 procent het resultaat was van seksuele inspanningen.

Mannen maken het leeuwendeel uit van door seks veroorzaakte sterfgevallen: bij mannen bleek één op de honderd overlijdens door plotse hartaanvallen met seks verband te houden, bij vrouwen was dat slechts 0,1 procent te zijn.