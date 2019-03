Exclusief voor abonnees Schrijnende verhalen uit rampgebied orkaan Idai: “Kinderen graven zelf in modder om ouders te vinden” Bob van Huët

27 maart 2019

12u47

Bron: AD.nl 1 Wetenschap & Planeet De orkaan Idai veroorzaakte minstens 700 doden en een enorme ravage in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Unicef probeert gezinnen weer bij elkaar te krijgen.

Edith Morch-Binnema is hoofd kinderbescherming van Unicef in Mozambique. Ze beschrijft hoe tijdens de orkaan Idai vorige week ouders en kinderen elkaar zijn kwijtgeraakt: “Eerst is er die wind van 200 kilometer per uur, die daken wegblaast en bomen op huizen smijt. Er zijn daar nauwelijks huizen met stevige constructies. Dus iedereen rent naar buiten. Het is donker en de orkaan raast. Mensen raken gedesoriënteerd, rennen alle kanten op. In de paniek probeer je je kinderen bij je te houden, maar midden in de storm komen daar die vloedgolven nog eens overheen.”

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit is geen betaalmuur.

Dit is een muur van menselijkheid. Steun de slachtoffers van cycloon Idai en krijg 4 weken onbeperkt toegang tot alle artikels. Ik wil bijdragen €5 Stopt automatisch na 1 maand ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ €5 gaat integraal naar het goede doel