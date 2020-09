Scheuren in gletsjers op Antarctica versterken zichzelf HR

14 september 2020

23u01

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Onderzoekers van het Laboratoire de Glaciologie van de Université Libre de Bruxelles (ULB) hebben aangetoond hoe het ontstaan van schade en scheuren in de gletsjers Pine Island en Thwaites op West-Antarctica de instabiliteit en extra scheurvorming in de ijskappen bevordert. Deze veranderingen, die in de laatste jaren versneld werden, hebben mogelijk grote gevolgen voor de zeespiegelstijging.

De studie van de ULB-onderzoekers wordt maandag gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Om een beter beeld te krijgen van de snelle ontwikkeling van schade in de afschuifzones van de ijsplaten van Pine Island en Thwaites verzamelden de ULB-onderzoekers dokter Sainan Sun en professor Frank Pattyn satellietbeelden van verschillende bronnen. Ze stelden vast dat het ontstaan van gletsjerspleten en -scheuren een proces in gang zet waardoor net nog sneller scheurvorming en verzwakking optreedt in het ijs.

De onderliggende processen van deze veranderingen en hun precieze effect op het verzwakken van deze ijskappen zijn echter nog niet compleet in kaart gebracht, maar de wetenschappers geloven dat de verhoogde instabiliteit bijdraagt tot de versnelde ineenstorting van de ijskappen. Ze pleiten ervoor om deze inzichten mee te nemen in klimaatmodellen, om zo de voorspelling van de bijdrage aan zeespiegelstijging door deze gletsjers te verbeteren.

Eerder onderzoek van dr. Sun en prof. Pattyn naar het belang van de gletsjers toonde al aan dat het verlies van de ijskap op West-Antarctica leidt tot een zeespiegelstijging van 2 tot 5 meter in 500 jaar.

