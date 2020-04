Satelliettreintje van Elon Musk vanavond aan hemel te zien: “Het kan spectaculaire passage worden” KVDS

23 april 2020

13u59 7 Wetenschap & Planeet Wie vanavond naar de hemel kijkt, maakt kans om een indrukwekkend spektakel te zien. Gisteren lanceerde SpaceX – het ruimtevaartbedrijf van Tesla-baas Elon Musk – een reeks van 60 Starlink-satellieten in een baan om de aarde en die zijn vanavond iets voor 22 uur te zien vanuit ons land. “Het kan een spectaculaire passage worden”, aldus weerman Frank Deboosere op Twitter.

“De satellieten bevinden zich nog heel dicht bij elkaar”, weet Deboosere. “Het satelliettreintje zal zichtbaar zijn tussen 21.55 en 21.59 uur. Gebruik eventueel een verrekijker.”

Baan

En dat is nog niet alles. Een 40-tal Starlink-satellieten die op 18 maart gelanceerd werden, zullen vanavond ook zichtbaar zijn, tussen 21.37 uur en 21.53 uur. “Zij bewegen van west over noord naar oost en volgen allemaal ongeveer dezelfde baan aan de hemel”, zegt Deboosere op zijn website, “van Venus via Capella (de helderste ster van de Voerman) naar de bak van de Kleine Beer.”





Ruwweg om de halve minuut trekt er een satelliet voorbij. “Zorg in elk geval voor een donkere waarnemingsplaat, ver van alle hinderlijke kunstmatige lichtbronnen”, aldus nog Deboosere.

Deze satellieten zijn gisteren gelanceerd en bevinden zich nog heel dicht bij elkaar. Dat kan dus een spectaculaire passage worden.https://t.co/rhaUaORDbk#Starlink6 Frank Deboosere(@ frankdeboosere) link

Het was gisteren al de zevende keer dat er satellieten gelanceerd werden van het Starlink-project, dat supersnel internet moet aanbieden in elke uithoek van de aarde. In mei vorig jaar werden de eerste gelanceerd en in totaal moeten er 12.000 in een baan rond de aarde gebracht worden.

De satellieten zijn zichtbaar als een streep van lichtjes. Volgens astronomen is die zichtbaarheid vandaag nog geen probleem, maar kan het wel een probleem worden als er nog meer satellieten bijkomen. Ze veroorzaken immers lichtvervuiling die het werk van astronomen bemoeilijkt.

Helderheid

Elon Musk liet gisteren echter weten op Twitter dat zijn bedrijf iets gaat doen aan de helderheid van de satellieten. Die heeft deels te maken met de manier waarop de zonnepanelen op de satellieten bevestigd zijn. De komende maanden zullen de panelen richting zon worden gedraaid, waardoor ze minder zichtbaar worden. De satellieten vliegen ook dicht bij de aarde en zijn vrij groot, waardoor ze licht reflecteren. Speciale zonneschermen zouden dat probleem moeten verhelpen.

