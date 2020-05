Satellietbeelden tonen sterk verbeterde luchtkwaliteit boven België tijdens lockdown KVDS

11 mei 2020

16u12 18 Wetenschap & Planeet De lockdown om de coronapandemie in te dijken heeft wereldwijd geleid tot een daling van de stikstofdioxidevervuiling en dat is ook het geval in ons land. Dat blijkt uit een onderzoek van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA), het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

De resultaten van de studie werden vrijdag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Geophysical Research Letters. Voor ons land werden satellietbeelden vergeleken van de periode van 18 maart tot 4 mei vorig jaar met dezelfde periode dit jaar.

In die bewuste periode dit jaar werden onder meer verplaatsingen aan banden gelegd in de strijd tegen het coronavirus. Het verkeer – dat de belangrijkste bron is van stikstofdioxide (NO2) in stedelijke omgevingen – verminderde sterk en dat is duidelijk te zien op de satellietbeelden. Hetzelfde geldt voor de afname van industriële activiteiten, die een andere belangrijke bron zijn van NO2 in onze atmosfeer.





In de meeste Belgische steden was er een reductie van NO2 waar te nemen van rond de 20 tot 30 procent. In het centrum van steden kon dat zelfs een reductie tot 50 procent zijn.

Hetzelfde geldt voor andere steden in Europa en Noord-Amerika. “Rondom steden zoals Milaan, Barcelona en Madrid observeerde de satelliet NO2-concentraties die 30 tot 40 procent lager waren dan dezelfde periode vorig jaar”, klinkt het. “Rond Parijs, New York en in verschillende Indiase steden waren reducties van ongeveer 30 procent waar te nemen.”

In China was eind februari zelfs een NO2-reductie tot 70 procent te zien in sommige steden, als je de beelden vergeleek met vorig jaar.

Er is jammer genoeg ook minder goed nieuws. In China – waar de lockdownmaatregelen als eerste weer werden versoepeld – zijn de NO2-concentraties intussen weer gestegen naar waarden die zelfs iets hoger zijn dan vorig jaar.

