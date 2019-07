Satellietbeelden onthullen: grote delen van de Noordpool staan in brand Jill Casters

22 juli 2019

20u54

Bron: De Morgen 12 Wetenschap & Planeet Grote delen van het Noordpoolgebied hebben deze zomer af te rekenen met ongeziene bosbranden. Dat blijkt uit een reeks satellietbeelden die vorige week zijn vrijgegeven. Van Alaska over Groenland tot Siberië: honderden branden houden de Noordpool in hun greep.

Bij ons is de tweede hittegolf van het jaar deze week een feit, maar ook elders in de wereld beleven ze een hete zomer. Vorige maand ging de geschiedenisboeken in als de warmste juni sinds het begin van de metingen. En daar ondervindt ook de Noordpool de gevolgen van.

Gigantische gebieden

Ten noorden van de Noordpoolcirkel leiden de hoge temperaturen en de droogte dit jaar tot ongeziene bosbranden. Al zou je het misschien niet verwachten, een bosbrand op de Noordpool is niet ongewoon. De schaal waarop het vuur nu om zich heen grijpt, is dat echter wel.



Geograaf Pierre Markuse verzamelde een hele reeks satellietbeelden van de branden en postte ze online. De beelden tonen gigantische gebieden gehuld in rook, brandende bomen en verwoeste landschappen.

Impact

De branden hebben een enorme ecologische impact. Gegevens van de Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) tonen aan dat het vuur in juni verantwoordelijk was voor 55 megaton CO 2 -uitstoot - meer dan de uitstoot van alle juni-branden van 2010 tot 2018 bij elkaar geteld. En ook juli staat op het punt om alle records te breken.

Volgens Mark Parrington, wetenschapper aan het European Centre for Medium-Range Weather Forecast, is er tussen 1 juni en 21 juli ongeveer 100 megaton CO 2 uitgestoten, of bijna zoveel als de CO2-uitstoot van heel België in 2017.

I think it's fair to say July Arctic Circle #wildfires are now at unprecedented levels having surpassed previous highest #Copernicus GFAS estimated July total CO2 emission (2004/2005), & last month's 50 megatonnes (https://t.co/pGPoLaz2Q0

), and still increasing @DrTELS pic.twitter.com/c1usbimzG7 Mark Parrington(@ m_parrington) link

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) noemt de branden in het Noordpoolgebied “ongeëvenaard” en waarschuwt voor de enorme impact op de klimaatcrisis. “De aanhoudende branden zijn het ernstigst in Alaska en Siberië”, klinkt het. “Sommige branden zijn zo groot als bijna 100.000 voetbalvelden. In Alberta, Canada, woedt zelfs een brand van meer dan 300.000 voetbalvelden groot. In Alaska alleen zijn dit jaar bijna 400 bosbranden geregistreerd, en elke dag ontstaan er nieuwe.”

Het noordelijke deel van de wereld warmt sneller op dan de planeet als geheel, zegt de WMO nog. “Die hitte droogt de bossen uit en maakt ze vatbaarder voor branden. De schaal waarop de bosbranden plaatsvinden is in zeker 10.000 jaar niet vertoond.”