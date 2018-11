Satellietbedrijf denkt ruïnes van Atlantis gevonden te hebben: voor de kust van Spanje KVDS

16 november 2018

20u56

Het eilandenrijk Atlantis werd voor het eerst beschreven door de Griekse filosoof Plato. Hij had het over een vergevorderde beschaving, die heerste over een maritiem rijk, zo'n 11.000 jaar geleden. De hoofdstad zou gigantische havenmuren gehad hebben met grote zuilen, een tempel die gewijd was aan de zeegod Poseidon en cirkelvormige stukken land, waarop de bewoners leefden. Het rijk zou ten onder gegaan zijn door een enorme natuurramp, zoals een vulkaanuitbarsting of tsunami.

Het eilandenrijk Atlantis werd voor het eerst beschreven door de Griekse filosoof Plato. Hij had het over een vergevorderde beschaving, die heerste over een maritiem rijk, zo’n 11.000 jaar geleden. De hoofdstad zou gigantische havenmuren gehad hebben met grote zuilen, een tempel die gewijd was aan de zeegod Poseidon en cirkelvormige stukken land, waarop de bewoners leefden. Het rijk zou ten onder gegaan zijn door een enorme natuurramp, zoals een vulkaanuitbarsting of tsunami.

Bewijsmateriaal

Bewijsmateriaal voor het bestaan van de beschaving werd tot nu toe niet gevonden en heel wat wetenschappers geloven dan ook dat de stad een hersenspinsel was van Plato, waarmee hij zijn filosofische theorieën probeerde uit te leggen. Daar denkt Merlin Burrows anders over.





Volgens het bedrijf liggen de ruïnes van de beschaving voor de Spaanse kust, ten noorden van de stad Cadiz. In de buurt van nationaal park Doñana, waarvan wetenschappers denken dat het ooit een binnenzee was. En het beweert dat er ook ten noorden en ten zuiden van het park bewijsmateriaal te vinden is van de oude beschaving, in de vorm van resten van 15 andere nederzettingen in zee. (lees hieronder verder)

Check out the short film on this piece by the Sun #INGENIO - #MERLINBURROWS - #ATLANTIShttps://t.co/Ph7epdoWbT Merlin Burrows(@ BruceMerlinB) link

De experts gebruikten satellietbeelden, luchtfotografie en grondobservaties om hun vaststellingen te doen en vonden naar eigen zeggen opmerkelijke parallellen met het verhaal van Plato. Volgens Tim Akers – een maritiem geschiedkundige die de onderzoeksafdeling bij Merlin Burrows leidt – zouden de bewoners bovendien erg ontwikkeld geweest zijn. Zo werd een type cement gevonden dat nooit eerder werd gezien en werden er geavanceerde metalen gebruikt. Sommige ruïnes waren bedekt met een turquoise legering, zoals die beschreven werd door de Griekse filosoof.

Laboratorium

Stalen van het materiaal werden getest in een gespecialiseerd laboratorium in het Italiaanse Modena, het Modena Centro Prove, dat vooral Romeinse resten onderzoekt. “Ze bleken ouder dan de bekende Griekse en Romeinse resten en verder ontwikkeld”, aldus Akers.

“De stalen bestonden uit oud, prehistorisch beton”, aldus dr. Giacomo Falanga van het Modena Centro Prove. Zijn collega Andrea Carpi voegt toe: “De stalen werden met zekerheid gemaakt door een eeuwenoude beschaving met geavanceerde bouwmethodes. Het doet me geloven dat we het over een beschaving hebben die technologisch ver ontwikkeld was.” (lees hieronder verder)

Volgens Merlin Burrows is op luchtbeelden ook bewijs te zien van een havenmuur die 75 meter dik was. Volgens Plato strekte die zich uit over een afstand van 8,8 kilometer. Op satellietbeelden zijn duinen te zien op de plaats waar de muur vernietigd zou zijn door het water. Hetzelfde water dat de binnenzee vulde met sediment en een einde maakte aan Atlantis.

“De hele site strekt zich uit over een oppervlakte van 160 kilometer, van de Atlantische Oceaan tot de Middellandse Zee”, aldus Akers. “Ongeveer in het midden van al die nederzettingen was een gigantische binnenzee van 100 kilometer lang, waarin verscheidene eilanden lagen. Sommige waren natuurlijk, andere door de mens gemaakt. Het hoofdcomplex bestond uit twee platformen van waaruit je de hele eilandengroep kon zien. We weten niet wanneer de beschaving gesticht werd, maar vermoeden dat ze verdween op het einde van de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden.”

Tsunami’s

Volgens Akers is er nergens ter wereld iets soortgelijks te vinden en komen de structuren in dimensie exact overeen met wat Plato schreef. Twee tsunami’s – eentje in 1500 voor Christus en eentje in 200 na Christus – zouden de laatste resten van de eilanden verzwolgen hebben.

Het bedrijf liet intussen een documentaire filmen over de ontdekking – Atlantica – die later uitkomt. Er werd al een trailer online gezet. Met het project hoopt Merlin Burrows het gebied te beschermen voor de toekomst en fondsen te verzamelen voor verder onderzoek.