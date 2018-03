Sahara wordt steeds groter: "Een verwoestend effect op het leven van Afrikanen" TTR

De voorbije honderd jaar is de grootste woestijn ter wereld alleen maar groter geworden. De Sahara, die zo'n 9,2 miljoen vierkante kilometer groot is, groeit momenteel met tien procent. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek van de Universiteit van Maryland. Volgens wetenschappers zijn de resultaten zorgwekkend.

Woestijnen hebben te kampen met bijzonder weinig neerslag, vaak rond de 100 millimeter per jaar of minder. Onderzoekers van de Universiteit van Maryland analyseerden daarom de neerslag die Afrika elk jaar kreeg tussen 1920 en 2013. Zo ontdekten ze dat de Sahara in die periode met 10 procent is gegroeid.

Volgens onderzoekers is de klimaatverandering de grote boosdoener. Ook natuurlijke klimaatprocessen zoals de Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO), een klimaatcyclus die de temperatuur van het zeewater in de Atlantische Oceaan beïnvloedt, is een belangrijke oorzaak, zo blijkt uit het onderzoek. Het geografische patroon van de uitbreiding varieerde tussen de seizoenen, en de belangrijkste groei gebeurde in het noorden en het zuiden. (Lees verder onder de kaart.)

In het zuiden grenst de Sahara aan de Sahel, een semi-aride zone die de woestijn scheidt van de vruchtbare savannes verder in het zuiden. Naarmate de Sahara zich uitbreidt, trekt de Sahel zich terug, en dat heeft ernstige gevolgen voor de ecosystemen en menselijke samenlevingen in de regio. "De zomers in Afrika worden steeds warmer en het regenseizoen neemt af. Dat heeft een verwoestend effect op het leven van de Afrikanen, die afhankelijk zijn van landbouw", aldus Ming Chai, programmadirecteur bij de National Science Foundation die het onderzoek sponsorde.

“Onze resultaten zijn specifiek voor de Sahara, maar het mechanisme dat we hier aan het werk zien kan waarschijnlijk toegepast worden op woestijnen over heel de wereld", vertelt Sumant Nigam, professor in de atmosferische en oceanische wetenschap aan de universiteit van het Amerikaanse Maryland.