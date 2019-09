Russische kosmonauten krijgen wapens om zich na landing te verdedigen tegen wilde dieren KVDS

18 september 2019

16u12

Bron: Belga 0 Wetenschap Het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos zal zijn kosmonauten een speciaal pistool meegeven zodat ze zich na een landing in een afgelegen en weinig bevolkt gebied kunnen verweren tegen wilde dieren. Dat heeft Dmitri Rozogin - hoofd van Roscosmos - bekendgemaakt.

"Het wapen ondergaat momenteel tests", aldus Rozogin, geciteerd door het officiële persbureau Tass. "Ik denk dat het zeer, zeer waarschijnlijk is dat het over anderhalf jaar deel uitmaakt van de (nood)kit waarover kosmonauten beschikken.”

Drieloopspistool

Het gaat om een modernere versie van een drieloopspistool dat nog in de Sovjettijd werd ontwikkeld.

Het wapen kan terechtkomen in de reddingskit van de kosmonauten eenmaal de bemande vluchten zullen vertrekken vanop de ver afgelegen nieuwe lanceerbasis Vostotsjni. Ook kunnen er landingen plaatsvinden in het weinig bevolkte, beboste en woud-steppegebied. "Kosmonauten zeggen dat het goed zou zijn zoiets in hun kit te hebben", aldus Rozogin.

Het wapen kan niet alleen als bescherming dienen, maar ook om te signaleren dat men in een afgelegen gebied is neergestreken.

De kosmonauten beschikten sinds de jaren 80 over de drieloops TP-82 in de noodkit. Maar in 2007 werd het wapen eruit verwijderd.

