Russische herders vinden intacte resten van tienduizenden jaren oude holenbeer KVDS

14 september 2020

17u23 4 Wetenschap & Planeet Op een eiland in de Noordelijke IJszee hebben herders een unieke ontdekking gedaan. Ze vonden de vrijwel intacte resten van een uitgestorven holenbeer. Volgens een allereerste analyse van enkele onderzoekers van de North-Eastern Federal University in de Russische stad Jakoetsk kan het dier in kwestie wel 40.000 jaar oud zijn. De onderzoekers spreken van een “wereldvondst”.

De resten kwamen aan de oppervlakte op de Ljachovski-eilanden, ten noorden van het vasteland van Siberië. Volgens onderzoeker Lena Grigorieva is het de allereerste keer dat een compleet karkas van een holenbeer gevonden wordt, mét zachte weefsels. Tot nu toe ging het alleen om botten. “Het dier is helemaal bewaard gebleven”, klinkt het in een mededeling. “Zelfs de organen en de neus.”

Mammoet

De resten zullen verder bestudeerd worden aan de North-Eastern Federal University, die een autoriteit is in de studie van de uitgestorven wolharige mammoet en neushoorn.





De holenbeer is een prehistorische diersoort, die 15.000 jaar geleden uitstierf. Mannetjes konden tot 3,5 meter groot zijn als ze op hun achterste poten stonden en rond de 450 kilogram wegen. Dat is drie keer zo veel als een Europese bruine beer. De holenbeer at hoofdzakelijk planten.

Een eerste analyse laat vermoeden dat de gevonden resten tussen de 22.000 en 39.500 jaar oud zijn. De exacte leeftijd van het dier zal nu met de koolstofmethode bepaald worden.

De jongste jaren zijn er nog wel meer grote ontdekkingen gedaan van prehistorische dieren. Dat is het gevolg van het smelten van de permafrost door de klimaatwijziging.