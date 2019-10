Rusland ontdekt vijf eilanden die boven komen door klimaatverandering HR

22 oktober 2019

19u40

Bron: Belga 1 Wetenschap & Planeet Het grootste land van de wereld wordt nog groter: de Russische marine heeft bekendgemaakt dat ze vijf kleine eilanden in de Noordelijke IJszee ontdekt heeft die door het smelten van het ijs als gevolg van de klimaatverandering aan de oppervlakte zijn gekomen.

Het bestaan van deze nieuwe gebieden, in een baai voor de archipel Nova Zembla in het uiterste noorden van Rusland, werd in augustus en september bevestigd door een maritieme expeditie ter plaatse.



Volgens de chef van de Russische vloot in het Hoge Noorden, Aleksandr Moisejev, dacht men voordien dat het gletsjers waren. “De eilandjes zijn ontdekt doordat het ijs smelt en instort en door de temperatuurverandering”, zei hij op een persconferentie in Moskou.

54.000 vierkante meter

Eind augustus hadden satellieten de eilanden in beeld gebracht. De Russische vloot schatte de grootte ervan tussen 900 en 54.000 vierkante meter (bijna acht voetbalvelden).

Volgens een rapport van de Verenigde Naties over de opwarming dat in september werd bekendgemaakt, is in het noordpoolgebied nooit zoveel ijs gesmolten als tussen 2015 en 2019. In die context opende Rusland de jongste jaren een reeks militaire en wetenschappelijke bases in het gebied, aangelokt door de mogelijkheid een nieuwe handelsroute te openen en brandstof te winnen uit bronnen die tot dusver ontoegankelijk waren.

