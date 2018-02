Rusland investeert 90 miljoen euro in zoektocht naar leven op Mars ADN

19 februari 2018

15u58

Bron: Belga, ANP 0 Wetenschap & Planeet Moskou wil de komende jaren zo'n 90 miljoen euro investeren in het Europees-Russische onderzoeksproject ExoMars. Met het project zoeken het ruimtevaartagentschap Roskosmos en zijn Europese partner ESA naar sporen van leven op de Rode Planeet.

Het grootste deel van de investering staat gepland voor 2019 en 2020, meldt het persagentschap Interfax. Met ExoMars zoeken Rusland en ESA naar sporen van leven op de Rode Planeet. België speelt een belangrijke rol bij ExoMars.

Al in oktober 2016 hebben beide organisaties een sonde in een baan rond Mars gebracht. Een lander crashte. De verwachting is dat de sonde medio maart gereed is met de laatste manoeuvres om een analyse van de atmosfeer te beginnen. België is toonaangevend in dat atmosfeeronderzoek. Exomars heeft nog een tweede luik met de lancering in 2020 van een robotjeep.