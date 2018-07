Ruimtetuig merkt iets vreemds op vlak voor het te pletter slaat op Saturnus en NASA heeft er geluidsopname van gemaakt Koen Van De Sype

11 juli 2018

18u42

Ruimtevaartorganisatie NASA heeft bekendgemaakt dat haar ruimtetuig Cassini een vreemde waarneming heeft gedaan vlak voor het vorig jaar neerstortte op Saturnus. Cassini detecteerde plasmagolven die van de planeet naar haar maan Enceladus gingen. De NASA zette een opname van die plasmagolven nu om in een geluidsfragment en dat klinkt griezelig buitenaards.

Cassini deed de waarneming op 2 september 2017, twee weken voor het ruimtetuig de atmosfeer van Saturnus in gestuurd werd en verdween. Nieuw onderzoek van de data van die laatste missie toonde een sterke uitstoot van plasmagolven van de planeet in de richting van zijn maan Enceladus. Een uitstoot die deed denken aan een elektrisch circuit, waarover energie heen en weer ging.

Plasmagolven

Onderzoekers slaagden er nu in om een registratie van die plasmagolven om te zetten in een audiobestand, een beetje zoals een radio elektromagnetische golven omzet in muziek. Vervolgens werd de tijd samengedrukt van 16 minuten tot 28,5 seconden en de frequentie van de golven verlaagd met een factor vijf. Het resultaat was buitenwerelds.





“Enceladus is een kleine generator die rond Saturnus draait en we weten dat die een constante energiebron is”, aldus Ali Sulaiman, een planetair wetenschapper van de universiteit van Iowa die bij het onderzoek betrokken was en er twee papers over schreef die gepubliceerd werden in het wetenschappelijk tijdschrift Geophysical Research Letters. “We hebben nu ontdekt dat Saturnus antwoordt door signalen te sturen in de vorm van plasmagolven, door een circuit van lijnen in een magnetisch veld die de planeet verbindt met zijn maan honderdduizenden kilometers verderop.”

De interactie tussen Saturnus en haar maan verschilt fundamenteel van die tussen onze Aarde en haar maan. Enceladus is ondergedompeld in het magnetisch veld van Saturnus en geologisch actief. De maan stoot pluimen van waterdamp uit die geïoniseerd worden en de omgeving rond Saturnus vullen. Eenzelfde interactie is te zien tussen Saturnus en haar ringen, die ook erg dynamisch zijn. Tussen onze planeet en haar maan is er geen dergelijke interactie.