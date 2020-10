Ruimtestation krijgt vrouwvriendelijk toilet. Kostprijs: 20 miljoen euro KVDS

03 oktober 2020

12u07

Naar toilet gaan in het internationaal ruimtestation ISS zal nooit meer hetzelfde zijn. De astronauten krijgen een nieuwe pot, die maar liefst 20 miljoen euro heeft gekost.

Het was al van de jaren negentig geleden dat het toilet aan boord van het ruimtestation nog in het nieuw gestoken werd. Het zal nu een stuk comfortabeler zijn voor vrouwen.

Mobilhome

Het ruimteschip met het nieuwe toilet aan boord werd vannacht gelanceerd in de Verenigde Staten. Het toilet is een beetje te vergelijken met dat in een mobilhome en is een stuk kleiner en lichter dan de huidige toiletten in het ISS: 71 centimeter groot en 45 kilogram zwaar.





Het toilet staat een beetje gekanteld zodat je er makkelijker op kan gaan zitten voor een grote boodschap. Ook de trechters die gebruikt worden voor een kleine boodschap, zijn aangepast.

New @ISS_Research is headed to the @Space_Station after the successful launch of @NorthropGrumman's Cygnus spacecraft. Cargo aboard includes research on cancer treatments, a crop of radishes to cultivate, a VR camera, a new space toilet, and more: https://t.co/D3XyxvD284 pic.twitter.com/Flqh8sryR1 NASA(@ NASA) link

Tot nu toe moesten vrouwen kiezen tussen een kleine óf een grote boodschap. Op het nieuwe toilet kunnen ze allebei tegelijk, met dank aan de nieuwe vorm van de urinetrechters.

Om ervoor te zorgen dat de ontlasting niet uit het toilet wegdrijft door de gewichtloosheid in de ruimte, wordt luchtafzuiging gebruikt. Urine wordt gerecycleerd om water van te maken om te drinken en te koken.

Uittesten

De astronauten in het ISS zullen het nu enkele maanden uittesten. Als het goed bevonden wordt, zal het permanent aan boord blijven en ook geïnstalleerd worden in de Orioncapsules, die astronauten over enkele jaren opnieuw naar de maan moeten brengen.

Het extra toilet zal geen luxe zijn, want de populatie in het ruimtestation zal in de toekomst uitbreiden. Eind deze maand vertrekken vier nieuwe astronauten met een vlucht van SpaceX naar het ISS, waardoor ze er met zeven zullen verblijven in plaats van met zes, zoals tot nu toe het geval was. Vanaf volgend jaar worden ook de eerste ruimtetoeristen verwacht.

