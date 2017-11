Ruimtestation ISS verhuist 700 meter sam

14u23

Op de verjaardag van het internationaal ruimtestation ISS werd de baan rond de Aarde zoals gepland met 700 meter verschoven naar 404,6 kilometer hoogte.





Voor het manoeuvre werden de motoren van de momenteel aan de ISS aangedokte ruimtecargo Progress MS-06 gedurende 206 seconden ontstoken. De geplande correctie van de baan moet het aandokken van een bemande capsule en de aankomst van een ruimteschip in december voorbereiden.

Langdurig verblijf

Exact 17 jaar geleden, op 2 november 2000, arriveerde de eerste bemanning voor een langdurige bezetting aan het ISS. De Russische kosmonauten Sergej Krikaljov en de Joeri Gidsenko en de Amerikaanse astronaut William Shepherd bereikten het ruimtestation toen na een driedaagse vlucht met een Sojoez-capsule. Ze keerden op 21 maart 2001 naar de Aarde terug. Tijdens hun verblijf van vierenenhalve maand verrichten de ISS-pioniers belangrijk technisch werk om de bedrijvigheden in het station te kunnen beginnen.

Samenwerking

Vandaag is al de 53ste bemanning aan de slag in het vliegende lab. De meeste driekoppige teams blijven in de regel ruim zes maanden in de ruimte en verrichten fundamenteel onderzoek in gewichtloosheid. In tegenstelling tot de politieke crisis tussen Rusland en het Westen verloopt de samenwerking met de ruimtevaartinstanties in het heelal perfect. Naast de VS en Rusland werken ook de ruimtevaartoverheden van Canada en Japan en het Europees Ruimtevaartagentschap Esa aan het ISS mee.