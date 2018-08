Ruimtestation in baan rond maan en landers die heen en weer gaan naar oppervlak: NASA heeft grootse plannen KVDS

De NASA wil na bijna een halve eeuw terug naar de maan. Dat heeft grote baas Jim Bridenstine gezegd, nadat maandag bekend raakte dat er wel degelijk water is aan de oppervlakte van het hemellichaam in de vorm van ijs. Dat is iets wat onderzoekers al langer vermoedden, maar waar nu het ultieme bewijs voor werd gevonden. En Bridenstine ziet het groots. Hij wil onder meer een permanent ruimtestation bouwen in een baan rond de maan, met shuttles die over en weer gaan naar het maanoppervlak.

Het is van 1972 geleden dat er nog mensen op de maan liepen, met de missie van Apollo 17. Dat er effectief water zou zijn aan het oppervlak, zou volgens Bridenstine de sleutel zijn tot het succes van een nieuwe en duurzame missie erheen. “We weten nu dat er honderden miljarden ton waterijs op de oppervlakte van de maan ligt”, zei hij gisteren aan het persagentschap Reuters.

Ultiem bewijs

Een dag eerder had de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie bekendgemaakt dat het ultiem bewijs had gevonden dat de donkerste en koudste plekken van de maan bedekt zijn met een laagje ijs. Dat bleek uit een analyse van data die de Maan Mineralogy Mapper (M3) had verzameld. Het zou gaan om honderden plekken die terug te vinden zijn aan de polen van de maan.





De aanwezigheid zou diepgaande gevolgen kunnen hebben voor een terugkeer van mensen naar de maan. Want het water kan niet alleen gebruikt worden om te drinken, maar ook om zuurstof en raketbrandstof te maken. En Bridenstine - die in april op voorspraak van president Donald Trump aan het hoofd kwam te staan van de NASA – ziet het groots. (lees hieronder verder)

“We willen shuttles die van een baan om de aarde naar een baan om de maan kunnen gaan en ook herbruikbaar zijn”, zegt hij. “We willen ook een ruimtestation bouwen dat in een baan om de maan zal vliegen en daar lange tijd zal kunnen blijven hangen. Van daaruit zullen dan landers heen en weer vliegen naar het oppervlak van de maan.”

Mars

Trump zei in december vorig jaar al dat hij weer astronauten naar de maan wilde sturen, in de aanloop naar een missie richting Mars. Hij trekt voor het volgende fiscale jaar dat op 1 oktober begint 17,2 miljard uit voor de NASA, waarvan ruim 9 miljard naar bemande ruimtemissies zal gaan. De Orion zou in 2020 een eerste onbemande vlucht rond de maan moeten maken. In 2023 zouden er dan voor het eerst astronauten aan boord van het ruimtetoestel zijn.

De Lunar Orbital Platform-Gateway – een ruimtestation in een baan om de maan – zou in de jaren 20 gebouwd worden. De eerste component zou in 2022 gelanceerd worden. (lees hieronder verder)

Er wordt echter ook opgeroepen tot voorzichtigheid, tot in de rangen van de NASA zelf. Volgens maanwetenschapper Sarah Noble (NASA) is het nog niet duidelijk hoeveel ijs er exáct op het maanoppervlak ligt. En hoe gemakkelijk het zal zijn om dat te ontginnen in hoeveelheden die praktisch gebruikt kunnen worden.

“Er zijn heel wat modellen en die geven ons allemaal verschillende antwoorden. We kunnen nu nog niet weten over hoeveel water het precies gaat. Daar is onderzoek voor nodig met een robot die op verschillende plaatsen op het maanoppervlak gaat kijken”, zegt ze.