Ruimtesonde fotografeert ijsvlaktes op Mars

30 april 2018

17u37

Bron: Belga 1 Wetenschap & Planeet De Europees-Russische sonde ExoMars heeft foto's van ijsvlaktes aan een kraterrand op de Rode Planeet naar de Aarde gestuurd. Op één van de beelden is een 40 kilometer lange doorsnede te zien, zo heeft ESA meegedeeld. Het zijn de eerste foto's van de verkenner sinds die een nieuwe baan op 400 kilometer hoogte draait.

Ook met prominente Belgische inbreng, via het NOMAD-instrument van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, zal de ExoMars speuren naar gassen die meer kunnen leren over mogelijke geologische of biologische activiteit op onze buurplaneet, zoals methaan.

De beelden van een camera moeten helpen de mogelijke bronnen van de gassen op het oppervlak van de planeet te vinden.

Het eerste luik van het Europees-Russische project ExoMars werd in maart 2016 met een Russische Proton-M gelanceerd. De "orbiter" (TGO) kwam in oktober van dat jaar in een baan rond de Rode Planeet, de landing van de dochtersonde Schiaparelli mislukte. Volgens ESA draait de TGO nu een nieuwe, bijna cirkelvormige, baan rondom Mars. In 2020 moet het tweede luik van ExoMars starten. Het houdt in het bijzonder een robotjeep in.