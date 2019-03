Ruimteschip Crew Dragon succesvol aan het ISS gekoppeld bvb

03 maart 2019

13u12

Bron: Belga 1 Wetenschap & Planeet Het nieuwe ruimteschip Crew Dragon van de Amerikaanse raketbouwer SpaceX, van zakenman Elon Musk, is vandaag met succes aangemeerd aan het internationaal ruimtestation ISS. Dat bevestigden de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa en SpaceX tijdens de videouitzending van de koppeling.

Om 11.51 uur was het contact een feit, 27 uur na de lancering met een Falcon 9-raket vanuit Kennedy Space Center in Cape Canaveral. De koppeling vond plaats 400 kilometer boven het aardoppervlakte, ten noorden van Nieuw-Zeeland. Binnen een tweetal uur is de volgende testfase gepland met de opening van het luik.

Het onbemande tuig, gebouwd om mensen te vervoeren, zette voor de testvlucht koers naar het ISS met een pop aan boord. De Crew Dragon moest zich autonoom aan het ISS koppelen. Volgende vrijdag komt het ruimteschip terug naar de aarde.

Ripley, de pop aan boord genoemd naar het hoofdpersonage in de Alien-films, is voorzien van sensoren om te kijken welke krachten echte astronauten zouden ondergaan en doorheen de capsule is er ook een waaier aan meetinstrumenten.

Lukt de test, dan zouden er nog voor het einde van het jaar twee astronauten met de Crew Dragon reizen.



Zowat acht jaar geleden stopten de VS met autonome bemande ruimtevluchten met de spaceshuttle. Sinds 2011 staat Rusland vanop de basis Bajkonoer in Kazachstan in voor het transport van Amerikaanse astronauten naar en van het ISS.