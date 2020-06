Ruimtebeeld toont hoe grootste zandwolk van voorbije 50 jaar naar VS trekt HR

25 juni 2020

13u05

Bron: ANP, International Space Station 0 Wetenschap & Planeet Een enorme wolk Saharazand hangt boven de Atlantische Oceaan en is op weg naar het Zuidoosten van de VS. Amerikaanse wetenschappers denken dat het om de grootste zandwolk in de afgelopen vijftig jaar gaat. Ze kan klachten bij mensen met Covid-19 verergeren.

Gevreesd wordt dat de stofdeeltjes in de lucht gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken en de klachten van mensen met Covid-19 zullen verergeren. De wolk had donderdag eilanden in het Caribisch gebied bereikt. Daar was sprake van een dikke nevel.

Verwacht wordt dat de zandwolk via de Golf van Mexico over onder andere de staten Texas en Louisiana zal trekken. De bemanning van het internationale ruimtestation ISS verspreidde een foto van de wolk boven de oceaan die duidelijk te zien was.

Zandwolken die duizenden kilometers over de oceaan afleggen zijn niet ongewoon maar in dit geval gaat het volgens de wetenschappers om een zeer dicht en groot exemplaar.