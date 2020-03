Ruimte-onderzoek lijdt onder pandemie WDw

26 maart 2020

15u48

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Het Europees Ruimtevaartbureau ESA heeft zijn personeel bij het Europees vluchtleidingscentrum ESOC in het Duitse Darmstadt nog naar beneden geschroefd nadat een medewerker door het nieuwe coronavirus besmet is geraakt.

“Van zowat 900 personeelsleden zullen er gemiddeld 30 blijven werken in het ESOC”, zei vicehoofd Paolo Ferri. “Van vier satellieten zijn de instrumenten uitgeschakeld”, voegde hij eraan toe.

Testen op de onlangs gelanceerde Solar Orbiter, waarin de Koninklijke Sterrenwacht van België prominent deelneemt, zijn stilgelegd.

Onze grootste verantwoordelijkheid is de veiligheid te verzekeren van onze collega’s Guenther Hasinger, hoofd wetenschappen bij ESA



Bij ESOC zijn deskundigen vereist voor een nakende scheervlucht langs de Aarde van de Mercuriusverkenner BepiColombo. "Het was geen gemakkelijke beslissing, maar het was de enige juiste. Onze grootste verantwoordelijkheid is de veiligheid te verzekeren van onze collega’s", zei hoofd wetenschappen bij ESA Guenther Hasinger.

ESOC heeft de controle over 21 ruimtetuigen.

