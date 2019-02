Ruim 400 lichamen geschonken aan Vlaamse universiteiten voor onderzoek ttr

23 februari 2019

09u18

Bron: belga 0 Wetenschap & Planeet In 2018 zijn er 443 lichamen geschonken aan de Vlaamse universiteiten voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Dat is een lichte stijging tegenover 2017. Dat blijkt uit een rondvraag bij de universiteiten. De onderzoekers stellen tevreden vast dat steeds meer mensen eraan denken om hun lichaam aan de wetenschap te schenken, maar het mogen er zeker nog meer zijn.

De Universiteit van Gent ontving vorig jaar 100 lichamen voor de wetenschap, net zoals in 2017. De voorbije jaren was er een stijging, in 2018 was er dus sprake van een stagnering. "De media hebben de voorbije jaren meer aandacht besteed aan dit thema", zegt Katharina D'Herde van de afdeling Anatomie en Embryologie van de UGent. "Daardoor krijgen we vaak reacties van mensen die hun lichaam willen afstaan aan de wetenschap. Ze laten dat dan opnemen in hun testament."

De UGent is zeker blij met de toenemende aandacht en de stijging, maar voor de wetenschappers mogen er nog meer lichamen geschonken worden. "We kunnen jaarlijks 110 lichamen inzetten voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het mogen er dus zeker nog wat meer zijn", aldus D'Herde.

Aan de Universiteit van Gent worden lichamen gebruikt voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. "Bij onderwijs zijn het enerzijds studenten in opleiding die de lichamen gebruiken. Anderzijds gebruiken ervaren chirurgen of chirurgen in opleiding de lichamen om nieuwe technieken uit te proberen. Tot slot worden de lichamen ook gebruikt voor onderzoek op academisch niveau", legt D'Herde uit.

Dezelfde tendens

Ook de KU Leuven ziet ongeveer dezelfde tendensen. "Sinds 2003 zien we een verdubbeling van het aantal schenkingen. Dat komt door meer openheid in de samenleving en door meer aandacht in de media", zegt Paul Herijgers, decaan van de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) ontvangt jaarlijks zo’n 50 lichamen voor wetenschappelijk onderzoek. “Dat is aan de lage kant”, zegt professor Steven Provyn, afdelingshoofd Anatomie van de VUB. “Daarmee kunnen we ons onderwijs en onderzoek laten draaien, maar we hebben geen overschot. Het mogen er dus zeker nog meer zijn.” Dat het aantal lichamen geschonken aan de VUB aan de lage kant ligt, heeft volgens Provyn natuurlijk ook te maken met het feit dat er in Brussel drie grote universiteiten actief zijn in het anatomieonderwijs, waaronder ook de ULB en UCL.

Orgaandonatie

Volgens Provyn is het belangrijk dat de Vlamingen nog beter geïnformeerd worden. "Sommige mensen denken dat ze te oud zijn en dat de wetenschap niets meer kan doen met hun lichaam. Niets is minder waar. Lichamen die veel hebben meegemaakt, ziektes of chirurgische ingrepen, zijn net heel boeiend en leerzaam voor leerlingen", aldus de professor.

Professor Provyn benadrukt nog dat orgaandonatie voorrang heeft op lichaamsdonatie. “Met orgaandonatie kunnen we rechtstreeks levens redden. Iedereen is orgaandonor, vandaar dat het belangrijk is om eveneens te overwegen om je lichaam te schenken aan de wetenschap en het onderwijs. Wanneer geen orgaandonatie mogelijk blijkt, is lichaamsdonatie wel nog mogelijk.”

De Universiteit van Hasselt zag een status quo: 87 geschonken lichamen in 2018 tegenover 86 in 2017. De Universiteit Antwerpen ontving vorig jaar 86 lichamen voor wetenschappelijk onderzoek, dat zijn er meer dan de 68 in 2017.