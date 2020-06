Robothond en internetfenomeen van Boston Dynamics nu te koop voor 75.000 dollar YV

18 juni 2020

12u37

Bron: CNN 2 Wetenschap & Planeet Het Amerikaanse robotbedrijf Boston Dynamics brengt een van zijn beroemde robothonden voor maar liefst 74.500 dollar of zo’n 66.000 euro op de markt. De robots veroverde al meermaals het internet door de vooruitstrevende technologie van het bedrijf.

De vierpotige gele robot Spot kan onder andere probleemloos trappen oplopen, deuren openen, dansen en rennen op oneffen oppervlakken zonder om te vallen. Voordien was de ‘hond’ alleen beschikbaar voor bedrijven en onderzoekscentra waar hij bijvoorbeeld gebruikt werd om grote werven te inspecteren. “Door de combinatie van de software en het sterke mechanisch design kan de robot werk overnemen van mensen dat anders moeilijk of gevaarlijk is”, stelt het hoofd van het bedrijf Marc Raibert.

Rennen tot 6 kilometer per uur

Spot is 1,10 meter lang, 50 centimeter breed en hij weegt 32,5 kilogram. De robot kan zijn hele omgeving in 360° waarnemen en kan tot ongeveer 6 kilometer per uur lopen. Je kan de robot besturen met een bijgeleverde afstandsbediening maar je kan hem ook programmeren zodat hij automatisch taakjes voor je uitvoert.

Als je met de robothond thuis aan de slag wil, kan dat nu voor maar liefst 66.000 euro. Al raadt het bedrijf dat af: Spot is gemaakt voor industrieel of commercieel gebruik en is jammer genoeg niet veilig om thuis of in de buurt van kinderen te gebruiken.

Spot werd door het bedrijf in 2015 in het leven geroepen. De introductievideo trok maar liefst 24 miljoen kijkers op Youtube. In 2017 kreeg Spot het nieuwe gele jasje waar hij nu ook in te koop is.

