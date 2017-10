Robot Sophia krijgt burgerrechten in Saoedi-Arabië

IVI

09u01

Bron: The Independent, Business Insider 0 rv Saoedi-Arabië is het eerste land dat staatsburgerschap geeft aan een robot. Wetenschap & Planeet Saoedi-Arabië heeft robot Sophia het staatsburgerschap gegeven. Het land wil zich zo promoten als dé plek om artificiële intelligentie te ontwikkelen. Sophia de robot kreeg de Saoedische nationaliteit tijdens een event over de toekomst in de hoofdstad Riyad.

Sophia heeft zelf een woordje van dank uitgesproken tijdens een interview. “Het is historisch om de eerste robot te zijn die erkend wordt als burger”, zei ze. Volgens de robot moeten we trouwens niet bang zijn voor de opmars van artificiële intelligentie. “Het is niet zoals in Blade Runner of Terminator. Jullie hebben te veel naar Elon Musk geluisterd en te veel Hollywoodfilms gekeken.”

Rechten voor vrouwen

De opvallende beslissing van Saoedi-Arabië om burgerschap toe te kennen aan een robot kan ook op heel wat kritiek rekenen. Terwijl het land zichzelf een schouderklopje geeft, wijzen anderen erop dat de rechten van menselijke vrouwen in Saoedi-Arabië nog steeds gelimiteerd zijn. Zo moet elke vrouw in het land een mannelijk voogd hebben. Bovendien zijn er ook veel staatlozen in Saoedi-Arabië en dat terwijl een robot nu dus wel alle burgerrechten krijgt.

Imitatie

Sophia is ontwikkeld in Hong Kong en in 2015 geactiveerd. Volgens haar maker, David Hanson, heeft de robot artificiële intelligentie en kan ze gezichten herkennen. Sophia imiteert ook menselijke gebaren en gezichtsuitdrukkingen. Ze kan ook een simpele conversatie volgen.