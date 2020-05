Rioolwater zou week op voorhand kunnen voorspellen waar Covid-19 zal uitbreken KVDS

27 mei 2020

16u30 0 Wetenschap & Planeet Het meten van de hoeveelheid RNA van SARS-CoV-2 (de officiële naam van het nieuwe coronavirus) in onze riolen zou een corona-uitbraak bijna perfect kunnen voorspellen. Dat staat te lezen in Het meten van de hoeveelheid RNA van SARS-CoV-2 (de officiële naam van het nieuwe coronavirus) in onze riolen zou een corona-uitbraak bijna perfect kunnen voorspellen. Dat staat te lezen in een opmerkelijke nieuwe studie van wetenschappers van de prestigieuze universiteit van Yale.

De studie werd in voordruk gepubliceerd en moet nog door andere wetenschappers nagekeken worden, maar ze klinkt alvast veelbelovend.

Riolen

Wetenschappers onderzochten tussen 19 maart en 1 mei elke dag stalen uit de riolen van New Haven in de Amerikaanse staat Connecticut. Via de riolen wordt onder meer de stoelgang van de 200.000 bewoners van de stad afgevoerd. Bij coronapatiënten zit daar SARS-CoV-2-RNA in.



De wetenschappers registreerden de concentratie daarvan, en wat bleek? Als de hoeveelheid RNA van SARS-CoV-2 in de riolen omhoog ging, volgde zeven dagen later een opstoot in het aantal gevallen van Covid-19. En drie dagen later een opstoot in het aantal opnames in de plaatselijke ziekenhuizen.

Als de studie een kritische evaluatie van andere wetenschappers doorstaat, kan ze een enorme hulp zijn bij het bepalen waar coronamaatregelen verstrengd of versoepeld moeten worden.

Nu baseert men zich doorgaans op een toename of afname in het aantal positieve testen om de pandemie in kaart te brengen. Die methode loopt echter achter op een uitbraak. Er wordt immers vaak maar getest als een patiënt symptomen heeft, maar het kan tot vijf dagen na de besmetting duren eer die aan de oppervlakte komen. En patiënten kunnen in die tijd ook al anderen besmetten.

