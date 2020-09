Rijkste 10% verantwoordelijk voor meer dan de helft van wereldwijde uitstoot Martijn Peters

21 september 2020

16u40 1 Wetenschap & Planeet De rijkste 10% van de wereldbevolking, ongeveer 630 miljoen mensen, was gedurende een kwart eeuw (1990 tot 2015) verantwoordelijk voor 52% van de wereldwijde CO 2 uitstoot. Dat blijkt uit een studie van het Stockholm Environment Institute (SEI) in samenwerking met Oxfam. Dat is net iets meer dan de rest van de wereldbevolking.

Opmerkelijke cijfers die voortvloeien uit het onderzoek van SEI. Tijdens de bestudeerde periode steeg de uitstoot van koolstofdioxide met maar liefst 60%, oftewel 13,5 miljard ton. Maar het aandeel van de rijkste 10% in die stijging was bijna 8 keer zo groot als het aandeel van de armste 50%, goed voor de helft van de groei. Onder het rijkste segment vallen degenen die net iets meer dan 29.500 euro verdienen op jaarbasis. De bijdrage van de armste 50% was zo goed als verwaarloosbaar. De wetenschappers zagen ook dat, ondanks de toename van de rijkste 10% in landen met een groeiende industrie zoals China en India, nog steeds het overgrote deel van de uitstoot van de rijkste 10% uit Noord-Amerika en Europa komt.

Het instituut concludeert dat als deze situatie niet gecontroleerd wordt, één decennium voldoende zou zijn om met de uitstoot van enkel de rijkste 10% de grens van 1,5°C opwarming te overschrijden. Zelfs al wordt de uitstoot van de rest van de wereld onmiddellijk teruggebracht tot nul. Hun uitstoot zou namelijk het ‘koolstofbudget’ uitputten, de hoeveelheid die nog geproduceerd mag worden. Dit om te voorkomen dat de opwarming groter wordt dan 1,5°C boven het pre-industriële niveau, wat wijdverspreide schade aan onze natuurlijke systemen zal veroorzaken.

Het onderzoek legt natuurlijk ook de ongelijkheid in het hele verhaal bloot. In 1990 was deze inkomensongelijkheid (en dus verschil in uitstoot) nog vooral tussen verschillende landen. In 2015 begint deze te vervagen en is de inkomensongelijkheid eerder terug te vinden binnen de landsgrenzen. Maar ze is nog steeds aanwezig. Ter voorbeeld: de uitstoot per persoon bij de rijkste 10% is nog steeds 100 groter dan die per persoon bij de armste 50%. Daarom oppert Oxfam dat het beter zou zijn om de emissies die noodzakelijk blijven, gedurende de transitie naar minder vervuilende energiebronnen, toe te wijzen aan de armere bevolkingshelft. Dit om hun toegang tot basisvoorzieningen en levenskwaliteit te verbeteren.