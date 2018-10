Richard Branson: "Virgin Galactic binnen enkele weken de ruimte in, een paar maanden later volg ik" Redactie

09 oktober 2018

17u00

Virgin Galactic gaat binnen een paar weken de ruimte in. Niet lang daarna zal het bedrijf ook de eerste bemande schepen lanceren. Dat meldt Richard Branson, eigenaar van het Virgin-imperium.

Branson zegt dat de eerste ruimtereis heel dichtbij is. "We zullen binnen een paar weken, dus geen maanden, de ruimte in gaan'', aldus Branson tegenover CNBC. "En een paar maanden daarna, dus geen jaren, ga ik de ruimte in." Niet lang daarna zullen ook de eerste ruimtepassagiers volgen. "We hebben een paar heel spannende maanden in het verschiet", klinkt het.

Branson heeft de afgelopen vijftien jaar veel geïnvesteerd in ruimtetoerisme. Bij een test in 2014 stortte het ruimteschip van Virgin Galactic, SpaceShipTwo, neer. De testpiloot kwam om het leven. Eerder dit jaar voerde het bedrijf een supersonische testvlucht uit met SpaceShipTwo. Deze keer met succes. De Britse miljardair volgt zelf een astronautentraining om zijn lichaam ruimtebestendig te krijgen.

Concurrentie

Virgin Galactic is niet het enige bedrijf dat inzet op ruimtetoerisme. Branson concurreert met twee andere miljardairs, Elon Musk (Tesla/SpaceX) en Jeff Bezos (Amazon).

Blue Origin van Jeff Bezos wil in 2019 de eerste bemande ruimtereizen maken. Eerder deze maand kondigde het bedrijf aan dat het een non-profitgroep aan het opzetten is met ruimtevaartorganisaties. Deze moet manieren vinden om de maan te koloniseren.