Reusachtige losgescheurde ijsberg legt uniek ecosysteem bloot

Bron: Nature 1 NASA/ASA Earth Observatory Wetenschap & Planeet In juli gebeurde wat wetenschappers al lang vreesden: Larsen C, de op twee na grootste ijsberg ter wereld scheurde los en dreef weg in zee. Nu is een race tegen de klok ingezet om het unieke ecosysteem dat onder de ijsberg lag, te bestuderen. Nadat het 120.000 jaar onder het ijs lag, is het slechts een kwestie van tijd voor het ecosysteem verdwijnt. Dat meldt wetenschappelijk vakblad Nature.

Het losgescheurde stuk, zo groot als de provincies Antwerpen en Limburg samen, bleef aanvankelijk ter plaatse dobberen, maar ondertussen begint het wel weg te drijven. Pas nu wordt duidelijk dat de ijsberg boven een uniek ecosysteem lag dat wetenschappers dolgraag willen bestuderen. Alleen is er niet veel tijd meer, het ecosysteem lag namelijk 120.000 jaar onaangeroerd onder het ijs. Het oppervlak zal snel opwarmen, waardoor de organismen in het ecosysteem binnen de kortste keren zullen verdwijnen.



ASA Earth Observatory Een satelliet nam deze thermische beelden van de afgebroken ijsschots.

"Ik kan me geen meer dramatische verandering van levensomstandigheden indenken, in geen enkel ander ecosysteem op aarde", aldus Julian Gut, zeebioloog aan het Alfred Wegener Instituut. Het komt er dus op aan zo snel mogelijk in actie te schieten. Helaas krijgt het British Antarctic Survey (BAS) te kampen met logistieke problemen. Er zijn maar weinig onderzoeksschepen uitgerust voor poolexpedities en bovendien kan het jaren duren vooraleer het veilig genoeg is om naar de plek te varen. Onder de beste omstandigheden kan de expeditie begin volgend jaar vertrekken.

Witte mat

Voor we het ecosysteem kunnen onderzoeken, is het speculeren welke organismen er leven. In 2005 trok een onbemande onderzeeër onder de ijsberg. Op de videobeelden die de duikboot toen schoot, is een witte mat te zien. Dat wijst op de aanwezigheid van een microbe die teert op solfer en een unieke chemotrofe oester. Een chemotroof organisme haalt, in tegenstelling tot fototrofe wezens, energie uit andere bronnen dan de zon, veelal door oxidatie van chemische verbindingen.

Een dergelijk ecosysteem zal onherroepelijk verloren gaan wanneer het komt bloot te liggen. "Nu er zon is, zal er phytoplankton komen, daarna zooplankton, vervolgens vissen, zeevogels en gaandeweg zeezoogdieren", aldus Phil Trathan van het BAS.



In 1995 en 2002 kwamen er al eens stukjes van het ecosysteem bloot te liggen, toen kleinere ijsschotsen van Larsen B en C loskwamen. Toen konden wetenschappers pas na enkele jaren naar het gebied afreizen, maar dat bleek te laat. Het systeem was al zwaar beïnvloed door het nieuwe klimaat.