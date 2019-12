Return to sender: problemen met Boeing-capsule ‘Starliner’, die astronauten naar het ISS moet vervoeren Eerste Boeing-ruimtevaartuig in verkeerde baan gekomen, keert zondag terug naar aarde ADN

20 december 2019

14u01

De geplande reis van de Boeing-ruimtecapsule Starliner richting het internationaal ruimtestation ISS is mislukt. Het tuig zal onverrichterzake terugkeren naar aarde, zo is vandaag op een persconferentie bij NASA gezegd.

De Starliner (CST-100 in het jargon) werd vandaag om 6.36 uur lokale tijd (12.36 uur Belgische tijd) voor een eerste testvlucht gelanceerd richting het ISS, met behulp van een Atlas-V draagraket. Als de test zou slagen, zouden er binnen afzienbare tijd astronauten mee van en naar het ruimtestation kunnen worden vervoerd.



Aan boord waren nu dus nog geen astronauten, wel een pop die Rosie werd gedoopt, een knuffel Snoopy, en zowat 300 kilogram aan voorraden en uitrusting voor de bemanning van het ISS. Morgen zou de capsule daar normaal moeten aanmeren, een week later zou het gevaarte weer naar de aarde terugkeren.

Make sure to tune into Action News Jax at 6:36am. That’s when Boeing’s Starliner capsule is scheduled to launch on top of a Atlas 5 rocket at Cape Canveral. It’s an Orbital Test Flight that will eventually take astronauts to the ISS. A mannequin named Rosie is also on board. pic.twitter.com/P7bTMZs894 Phil Amato(@ PhilAmatoANjax) link

Check out @Snoopy in #Starliner before launch. pic.twitter.com/s7I73ervsm Boeing Space(@ BoeingSpace) link

Verkeerde baan

De lancering vanop Cape Canaveral in Florida zelf verliep vlekkeloos, de capsule maakte zich ook zoals gepland los van de draagraket. Maar helaas, de verdere reis van Starliner richting het ISS verliep niet probleemloos. Integendeel. Na de lancering kwam het vaartuig in een verkeerde baan rond de aarde terecht. “De ontsteking die nodig was voor de afspraak met het ISS vond niet plaats”, verduidelijkte NASA-baas Jim Bridenstine op Twitter. De capsule was wel “onder controle”.



“Er was een anomalie aan boord van het tuig, waardoor de Starliner dacht dat hij op de goede baan zat. Maar de capsule heeft meer brandstof verbruikt dan voorzien om de controle te behouden. Daardoor kan er niet aangemeerd worden bij het ISS. Op dit moment vliegt de Starliner in een veilige baan”, zo klonk het later op de persconferentie.

Daar werd ook aangekondigd dat ze de Starliner zondag zullen proberen terug op aarde te laten landen. Nadien wordt verder gekeken wat het exacte probleem was.

SpaceX

Boeing is een van twee ondernemingen die door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zijn aangeduid om ruimteschepen te bouwen die zullen worden ingezet tussen de aarde en het ISS. De tweede is SpaceX, waarvan de Crew Dragon in maart een succesvolle onbemande testvlucht naar het ISS ondernam. Zowel Boeing als SpaceX willen volgend jaar voor het eerst een bemande vlucht uitvoeren.

Sinds het einde van de Space Shuttle in 2011 voeren de Amerikanen geen eigen bemande ISS-ruimtevluchten meer uit. Amerikaanse astronauten zijn momenteel voor missies in het ISS aangewezen op de Russische Sojoez als transportmiddel.

Incredible view of the Starliner launch as it passed over #pawleysislandsc including the first stage separation. pic.twitter.com/YLCcvR93O3 Memphis_Tom ///(@ memphis_tom) link