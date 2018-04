Regen, sneeuw en felle wind: waar blijft de lente in Spanje? FT

11 april 2018

18u09 13 Wetenschap & Planeet De Spanjaarden - en met hen de vele toeristen die de paasvakantie hoopten door te brengen onder een stralende zon - vragen zich af waar de lente blijft. In Madrid was het afgelopen weekend goed tien graden kouder dan in ons land, vandaag werden ze in Galicië, in het uiterste noordwesten van het schiereiland, zelfs wakker onder een wit tapijt.

Ook elders in Spanje sneeuwde het en dat is vrij uniek voor de tijd van het jaar. Aan de kust beschermen ze zich dan weer beter tegen de felle wind. In delen van Murcia en Almería, op Ibiza en Formentera maar ook op de Canarische Eilanden verwachten ze stormweer en golven tot 7 meter hoog.

In de anders zo broeierige badplaats Salou waaiden strandtenten dan weer volledig weg. Volgens Spaanse media hebben de horeca-uitbaters die er al vijftig jaar hun zaak hebben, zoiets nog nooit meegemaakt. De Spaanse weerdienst Aemet waarschuwt nog een hele week lang voor overvloedige regen, sneeuw en felle wind.