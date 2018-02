Redding of gevaarlijke gok? Bill Gates wil CO2 uit de lucht halen en er brandstof van maken JC

05 februari 2018

19u36

Bron: The Guardian, WEF, Science 0 Wetenschap & Planeet Lucht veranderen in benzine: het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar Microsoft-topman Bill Gates hoopt op deze manier de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.

Carbon Engineering, een bedrijf dat Gates oprichtte met fysicus David Keith en teerzandmagnaat Norman Murray Edwards, is er al in geslaagd CO2 uit de lucht te trekken en te gebruiken om een mix van benzine en diesel te maken. Ze hopen het proces uiteindelijk te kunnen herhalen op industriële schaal, schrijft The Guardian.

Beide technologieën, CO2 opvangen en brandstofsynthese, zijn niet nieuw. Maar als ze gecombineerd kunnen worden, op grote schaal worden toegepast en aangedreven worden door zonne-energie, zouden ze onze planeet kunnen zuiveren en tegelijk een nieuwe CO2-neutrale energiebron opleveren.

Carbon Engineering schat dat de technologie op termijn brandstof kan produceren voor minder dan een dollar (80 eurocent) per liter.

3 stappen

Het proces dat het bedrijf toepast, 'air to fuels' of A2F, bestaat uit drie stappen. Eerst wordt CO2 uit de lucht gehaald en gezuiverd. In een fabriek in het Canadese Squamish wordt al elke dag een ton CO2 uit de atmosfeer gehaald. Voorheen werd die daarna gewoon terug de lucht in gestoten, omdat de rest van het proces nog niet op punt stond. Vandaag is dat niet meer nodig.



Daarna wordt schone elektriciteit, zoals zonne-energie, gebruikt om waterstof af te splitsen van water. Tot slot worden de CO en waterstof gesynthetiseerd in brandstoffen, zoals diesel, benzine en kerosine.



'Doorbraken kunnen de luchtvervuiling verminderen, mensen uit de armoede helpen en de ergste effecten van de klimaatverandering voorkomen' Bill Gates

Brandstoffen die op deze manier geproduceerd worden, zijn ook 'schoner' wanneer ze verbrand worden, stelt Carbon Engineering.

Lees verder onder de video

Alternatief

"A2F is een technologie die alles mogelijk verandert", schrijft het bedrijf op zijn website. "Het biedt een alternatief voor biobrandstoffen en een aanvulling voor elektrische voertuigen in de pogingen om fossiele brandstoffen te bannen voor transport."

Want hoewel elektrische voertuigen perfect geschikt zijn om korte afstanden af te leggen, is voor transport op lange afstand, voor schepen en vliegtuigen nog steeds de grote energiedichtheid van vloeibare brandstoffen nodig, klinkt het.

Kritiek

Critici stellen echter dat het vangen van CO2 geen prioriteit zou mogen zijn, wel om er in de eerste plaats minder van uit te stoten. Professor Kevin Anderson van het Tyndall Centre for Climate Change Research en onderzoeker Glen Peters van het Centre for International Climate Research in Noorwegen stellen in het vakblad Science bovendien dat de technologieën om koolstof te verwijderen mogelijk niet werken op grote schaal.

Anderson waarschuwt dat overheden er vanuit gaan dat deze technologieën de atmosfeer in de toekomst zullen zuiveren, wat hen minder aanzet om de uitstoot nu te beperken. Maar op grote schaal zijn deze technologieën nog verre van bewezen.



"Dit is geen verzekeringspolis", aldus Anderson. "Dit is een gevaarlijke gok waarbij de generaties van morgen op het spel staan, zeker zij die in arme gebieden wonen die kwetsbaar zijn voor het klimaat."



'Dit is geen verzekeringspolis. Dit is een gevaarlijke gok' Kevin Anderson, professor

Bill Gates argumenteert dat overheden en bedrijven moeten investeren in een breed spectrum aan technologieën, ook al kan het jaren duren voor die op grote schaal kunnen worden toegepast.

"Doorbraken kunnen de luchtvervuiling verminderen, mensen uit de armoede helpen en de ergste effecten van de klimaatverandering voorkomen", schreef Gates vorig jaar in een opiniestuk. "Maar dit is het verraderlijke deel: we weten nog niet welke technieken succesvol zullen zijn. Dus moeten we veel ideeën onderzoeken met investeringen van zowel de regering en de privésector."