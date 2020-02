Rapport: Europa heeft geen oplossing voor tienduizenden tonnen kernafval ADN

05 februari 2020

16u58

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Meer dan 60.000 ton hoogradioactief afval uit kerncentrales ligt volgens een rapport in Europa opgeslagen zonder een duurzame oplossing voor de berging ervan. Finland is wereldwijd het enige land dat aan een definitieve opslagplaats bouwt. Dat zegt het "World Nuclear Waste Report" dat vandaag door de Heinrich Böllstichting in Brussel werd voorgesteld. Het rapport werd mede gefinancierd door de Europese Groene Partij.

De vraag naar een opslag voor de lange termijn wordt steeds dringender, want enkele tijdelijke opslagplaatsen in Europa liggen bijna vol, klinkt het in het bijna 150 pagina's tellende rapport.

Een groot deel van het hoogradioactieve afval is naar verluidt in bassins bij de kerncentrales gelegd. Behalve de opgebrande brandstof produceren kerncentrales ook laagradioactief afval, dat ook verwerkt moet worden. Ook voor de kosten van de verwerking is er geen eenvormige oplossing in Europa. De meeste regeringen hanteren het principe dat de vervuiler betaalt, maar op veel plaatsen wordt dat principe niet consequent toegepast en moet de belastingbetaler ervoor opdraaien.

Totdat de laatste kernreactoren van het elektriciteitsnet gehaald zijn, kan de Europese kernafvalberg volgens schattingen van de auteurs van het rapport zo groot als een voetbalveld en ruim 900 meter hoog worden. Frankrijk, Groot-Brittannië, Oekraïne en Duitsland zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor dit radioactieve afval.

Het rapport steunt op gegevens uit verscheidene Europese landen van binnen en buiten de Europese Unie. De focus ligt onder meer op Duitsland, Frankrijk, Tsjechië en Zwitserland.