Rapper zamelt geld in om te bewijzen dat aarde plat is kv

17u41

Bron: CNN, BBC 15 YouTube B.o.B.deed zijn plannen uit de doeken in een YouTube-video. Wetenschap & Planeet De Amerikaanse rapper B.o.B. is een 'flat earther', een aanhanger van de theorie dat de aarde plat is. Nu heeft hij een inzamelactie opgestart om voor eens en altijd zijn gelijk te halen.

'Flat earthers' zijn ervan overtuigd dat de aarde geen bol is, maar een platte schijf. Als de aarde rond was, zou de kromming van onze planeet beter zichtbaar zijn met het blote oog vanaf de grond, beweren ze. Sommigen van hen geloven dat het einde van de wereld bewaakt wordt door NASA-medewerkers die moeten vermijden dat mensen van de aardschijf vallen.



De massa's satellietbeelden die tot nu toe al de aarde vanuit de ruimte hebben getoond, zijn niet voldoende om B.o.B. te overtuigen. Met zijn GoFundMe-campagne is hij van plan om zelf "meerdere satellieten de ruimte in te sturen" die beelden moeten maken van onze planeet. "Ik wil een, of meerdere satellieten zo ver mogelijk de ruimte in sturen of in een baan om de aarde om de kromming te vinden, ik zoek de kromming," deelt hij mee in een YouTube-filmpje.

O ironie

B.o.B. hoopt hij te weerleggen wat honderden jaren van wetenschap en technologie al meermaals aangetoond hebben. Of de rapper de ironie inziet van zijn plannen is nog maar de vraag. Hij verliest hier immers de cruciale factor uit het oog dat een satelliet zich effectief in een baan om de aarde beweegt, iets wat hij hilarisch genoeg zelf ook zegt in zijn oproep.

Thinkstock De aarde werd al meermaals gefotografeerd vanuit de ruimte.

"Onderwijs is belangrijk"

B.o.B., echte naam Bobby Ray Simmons Jr, hoopt 200.000 dollar op te halen om zijn missie, die 'Show BoB The Curve' (Toon BoB de kromming) heet, uit te voeren. Ondertussen zamelde hij op vier dagen tijd een goeie 700 dollar in. Sommige gulle schenkers steunen het plan van B.o.B.. "Hou moed bro!" schrijft iemand, "je hebt veel lef om hierin het voortouw te nemen". "Ik vind dat een geweldig idee," luidt het in een andere commentaar, "iemand moet wetenschappelijk bewijzen dat de aarde mogelijk plat is. Zouden jullie ongelovigen allemaal niet verbaasd zijn als het zo was?"



Anderen vinden het een idioot idee. "Ik doe een donatie zodat ik je jezelf kan zien belachelijk maken. Ik denk dat Bill Nye en Neil deGrass Tyson (bekende wetenschappers, red.) mijn voorbeeld ook zouden moeten volgen! #onderwijsisbelangrijk," reageert een ander. "Koop een verdomde ballon en plak er een GoPro op, jij idioot. Of stap op het vliegtuig en kijk door het raam. Beide dingen kan je doen voor minder dan 1000 dollar... 200.000 dollar is echt absurd," luidt het verder nog.



The Flat Earth Society heeft via Facebook en Twitter samen ongeveer zo'n 100.000 volgers, al lijkt een groot deel van hen gewoon de pagina's te volgen om de draak te steken met het hele idee en de aanhangers ervan.