Raketlancering van SpaceX vestigt meerdere records: 64 satellieten tegelijk de ruimte in, recyclagedroom lijkt nu écht te lukken

04 december 2018

12u30

Bron: Belga, CNN 0 Wetenschap & Planeet Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft gisteren voor een drievoudige primeur gezorgd: het bewoog zich voor het eerst en met succes op de groeiende markt van kleine satellieten, door bij wijze van Amerikaans record 64 satellieten tegelijk te lanceren. En het hergebruikte een eerste trap van zijn Falcon-draagraket voor zo maar even de derde keer.

De Falcon-9 van SpaceX vertrok om 19.34 uur Belgische tijd van op de basis Vandenberg in Californië. De eerste trap keerde terug en landde iets meer dan zeven minuten na de start probleemloos op droneship ‘Just Read the Instructions’ in de Stille Oceaan.

Voor het eerst gebruikte SpaceX een derde keer (!) dezelfde eerste trap. Het is de ultieme droom om zo’n trap uiteindelijk tot tien keer zonder onderhoud of oplapwerk tussen twee missies te gebruiken, om de lanceerkosten te drukken. Dat het ruimtevaartbedrijf nu al drie keer dezelfde trap kan recycleren, onderstreept de baanbrekende doorbraak van SpaceX in de creatie van een raketsysteem dat de kosten van ruimtevaart aanzienlijk kan verminderen.

Falcon 9 first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship—completing this rocket booster’s third launch and landing this year. pic.twitter.com/DXqT7KH9sM SpaceX(@ SpaceX) link

64 satellieten tegelijk

Dat SpaceX 64 satellieten tegelijk lanceerde, is goed voor een record in de Amerikaanse geschiedenis. Het wereldrecord blijft in handen van India, dat in 2017 104 satellieten tegelijk de ruimte instuurde. De uitgezette nuttige lading bestond uit 15 microsatellieten en 49 Cubesats, toebehorend aan 34 onderscheiden klanten uit 17 landen waaronder Frankrijk, Zuid-Korea en Kazachstan. Ook de Duitse ‘tomaatkweker’ Eu:Cropis-satelliet was erbij.

Die kleine satelliet heeft tomatenzaadjes en een soort serre aan boord, waarin wetenschappers willen proberen om tomaten te laten groeien in een zwaartekracht die overeenstemt met die op de maan en Mars. Bedoeling is om te zien of mensen ooit eigen voedsel zouden kunnen kweken op andere planeten, maar ook om astronauten die zich nu al in de ruimte begeven in de toekomst van vers voedsel te kunnen voorzien.

De draagraket was ingehuurd door het bedrijf Spaceflight, gespecialiseerd in "rideshare" of het tegelijk lanceren van meerdere satellieten met één enkele draagraket.

De microsatellieten wegen enkele tientallen kilo’s. De Cubesats zijn nog kleiner en gebouwd vanop standaardmodules.

Dat SpaceX aan de negentiende lancering van dit jaar zit, is overigens ook een record. Daarmee overstijgt het ruimtevaartbedrijf haar eigen jaarlijkse record van 18 lanceringen vorig jaar.

Falcon 9 launches 64 payloads to orbit for the Spaceflight SSO-A: SmallSat Express mission, marking SpaceX’s 19th launch in 2018. pic.twitter.com/oeX98v1t2N SpaceX(@ SpaceX) link

Neuskegel

Het was ook de bedoeling de neuskegel van de Falcon te recupereren. Maar beide delen misten het opvangnet van het schip "Mr. Steven". Volgens topman Elon Musk van SpaceX worden de twee helften opgevist, gedroogd en ook opnieuw gebruikt. “Niks mis met een kleine zwempartij”, schreef hij op Twitter.

Mr. Steven is stationed in the Pacific, as SpaceX will attempt to catch and recover the fairing this mission. pic.twitter.com/A7aBSJoFfc SpaceX(@ SpaceX) link

Falcon fairing halves missed the net, but touched down softly in the water. Mr Steven is picking them up. Plan is to dry them out & launch again. Nothing wrong with a little swim. Elon Musk(@ elonmusk) link