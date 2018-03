Raadsel opgelost: vreemde mini-mummie is dan toch geen alien ADN

22 maart 2018

19u34

Bron: ANP 1 Wetenschap & Planeet De herkomst van een raadselachtige mini-mummie uit Chili, die door velen als een buitenaards wezentje werd gezien, is bekend. Het piepkleine, slechts 15 centimeter lange gemummificeerde skelet met vreemd uitgerekte schedel en grote oogkassen is menselijk, vrouwelijk om precies te zijn. Dat staat vast na vijf jaar intensief DNA-onderzoek en vergelijking met het genoom van chimpansee en resusaap.

De ontdekking in een verlaten, gortdroog en heet oord in de Chileense Atacama-woestijn baarde in 2003 wereldwijd opzien. Er werd zelfs een documentaire gewijd aan het alientje, dat Ata werd gedoopt naar de vindplaats. De film is nu definitief sciencefiction. In werkelijkheid had de kleine gemuteerde meid, die vermoedelijk een jaar of veertig geleden veel te vroeg werd geboren, een reeks genetische afwijkingen, die onder meer leidden tot misvorming van de schedel.

Californische wetenschappers hebben dat in het vakblad Genome Research beschreven. Van veel van de aangetoonde gendefecten was bekend dat ze een rol speelden bij dwerggroei, verkromming van de ruggengraat (scoliose) en deformatie van spieren en botten. Andere geconstateerde mutaties waren wel in verband gebracht met het ontstaan van bepaalde ziektebeelden maar nog niet met dit soort ontwikkelingsstoornissen.

Bij het eerste onderzoek viel meteen op dat Ata tien in plaats van twaalf paar ribben had en dat sommige skeletdelen van een zes- of zevenjarig kind leken. Zou het kunnen dat zij ondanks alle misvormingen zo lang heeft geleefd? Nee, zeggen de specialisten dankzij het uit een rib gehaald erfelijk materiaal. Ata was een foetus en leed aan een zeldzame ziekte die botten snel doet verouderen.

