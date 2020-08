Putje zomer, maar bomen lijken in herfstmodus: hoe komt dat? Hanne Adriaen

13 augustus 2020

11u44 64 Wetenschap & Planeet Het is putje zomer, maar her en der schudden bomen hun bladeren al tegen de vlakte. Alsof ze in herfstmodus zijn. Wat is er aan de hand? En is het schadelijk? We vroegen het aan bomenexpert Tom Joye van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het hoeft niet uitgelegd dat het de afgelopen dagen verschroeiend heet was. Net zoals u en ik hebben ook de bomen last van die warmte en droogte. Dat ze nu al een deel van hun bladeren afwerpen, is een overlevingstactiek, legt Joye uit.

“Bomen nemen water op uit de grond en laten dat via hun bladeren verdampen.” In periodes van hitte en droogte kan onvoldoende water worden opgenomen. Simpelweg omdat het niet in de grond aanwezig is. “Om hun nood aan water te beperken, laten bomen dan een deel van hun bladeren vallen”, verduidelijkt de bio-ingenieur in Land- en Bosbeheer aan HLN.

“Het feit dat bomen momenteel bladeren verliezen, betekent dat ze zich proberen aan te passen en te overleven.”

Truc van de natuur

Quasi alle boomsoorten passen deze tactiek toe, legt Joye uit. “Het is niet beperkt tot een of andere soort. De ene boomsoort is natuurlijk wel beter bestand tegen de droogte dan de andere.”

Ziet u in volle zomer een boom met bladverlies, dan bent u hoogstwaarschijnlijk getuige van een vernuftige truc van de natuur. Het betekent niet dat de bomen ziek zijn. “Absoluut niet”, beaamt Joye. “Het is goed mogelijk dat een deel van die bomen weer blaadjes gaat aanmaken wanneer het opnieuw begint te regenen.”

Het is niet gezegd dat alle bomen dit gaan overleven Tom Joye van het Agentschap voor Natuur en Bos

Droog voorjaar en hittegolf

Toch is het niet uitgesloten dat sommige bomen alsnog zullen sterven. “Het is niet gezegd dat alle bomen dit gaan overleven. Het hangt ervan af hoe hard ze geraakt zijn.”

De huidige hitte en droogte houden dan ook best niet te lang meer aan. Joye wijst erop dat we al een aantal jaar door droogte worden getroffen. “Ook het voorjaar was droog. Voeg daar nog een hittegolf aan toe en dat doet de bomen natuurlijk geen deugd”, klinkt het.

Kunnen we dorstige bomen een handje helpen door ze water te geven? “Absoluut”, zegt Joye. “Maar eigenlijk was het beter geweest om dat aan het begin van de hittegolf al te doen", voegt hij nog toe.

