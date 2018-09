Psychologen ontdekken nieuw persoonlijkheidstype en kans is groot dat je het ooit bezit Annick Wellens

18 september 2018

12u42 0 Wetenschap & Planeet De Grieken deden het met behulp van sterren(beelden), de roddelblaadjes zoeken het met vragenlijsten voor je uit en experts trachten met boeken de persoonlijkheidstypen te onderscheiden. Er zijn er vier volgens een recente en grootschalige studie. Drie waren alvast bekend, een vierde werd aan het lijstje toegevoegd. Je persoonlijkheid wijzigt trouwens en de kans is groot dat je het vierde type persoonlijkheid op een dag bezit.

"Ik vind dit een buitengewoon indrukwekkende studie", zegt Richard Robins, een sociaal psycholoog aan de universiteit van Californië die al decennia onderzoek doet naar de menselijke persoonlijkheid. Tot nu toe werd dat onderzoeksveld volgens hem geplaagd door relatief kleine voorbeelden en het gebruik van uiteenlopende methoden en gegevenssets. Maar de recente studie maakte daar komaf mee en stak enorm veel tijd in het voorbereidende werk.

Vijf belangrijke kenmerken

Na tientallen jaren van het standaardiseren van de methoden, zijn de meeste westerse psychologen het er algemeen over eens dat mensen vijf belangrijke persoonlijkheidskenmerken bezitten: neurotisch (of een ineffectieve manier van omgaan met problemen), extravert, open, begrip- en berouwvol. Afhankelijk van de combinatie en de mate van aanwezigheid van de kenmerken bundelden de psychologen eerder al drie persoonlijkheidstypes die ze toewezen aan veerkrachtige, controlegerichte en chaotische personen.

De vier types

Veerkrachtige mensen gaan tamelijk goed om met tegenslagen. "Controlefreaks" zijn individuen die eerder afstandelijk of verlegen zijn, ze houden hun gevoelens verborgen en 'onder controle'. Zulke mensen kunnen emotioneel en impulsief reageren en soms zelfs agressief handelen.

Een nieuw onderzoek aan de Northwestern University in Illinois voegt er nog een vierde persoonlijkheidstype aan toe: doorsnee of beter nog ‘het rolmodeltype’. Zij scoren hoog wat betreft openheid en extraversie, maar zijn niet neurotisch en hebben een eerder stabiele persoonlijkheid.

Bovendien blijkt uit het onderzoek dat het type van rolmodel vooral toebehoort aan iets oudere individuen. Jongeren zijn eerder egocentrisch en extravert. Verder lijken vrouwen sneller de overgang te maken naar het rolmodeltype.

Goed nieuws want niemand moet zich zorgen maken dat zijn persoonlijkheid vaststaat en er niets aan te veranderen valt. Het onderzoek toont aan dat het wel degelijk kan.

Referentie voor het Westen

In totaal verzamelde het team dan wel gegevens van meer dan 1,5 miljoen mensen, de meerderheid woont in het Westen. Daardoor kunnen de onderzoekers onmogelijk besluiten dat de persoonlijkheidstypes wereldwijd gelden. Daarvoor zullen er nog verschillende studies worden uitgevoerd in verschillende talen en landen. Pas dan kunnen recente bevindingen als crosscultureel beschouwd worden.