Protontherapie doet zijn intrede in België Martijn Peters

16 september 2020

10u41 0 Wetenschap & Planeet Het eerste protontherapiecentrum in België, genaamd PARTICLE, opent officieel zijn deuren. Deze zomer al kregen enkele patiënten een bestraling met protontherapie in Leuven. Een primeur in ons land. Deze innovatieve vorm van radiotherapie bestraalt heel gericht tumoren en kan zo de schade aan het gezonde weefsel errond tot een minimum beperken.

De bouw van dit gloednieuw centrum ging al van start in het najaar van 2016 en 4 jaar later is het zo ver. Het eerste protontherapiecentrum van België PARTICLE (Particle Therapy Interuniversity Center Leuven) gaat van start. De eerste patiënt, een jongeman met een zeldzame hersentumor, kreeg al op 22 juli 2020 zijn bestraling. Ondertussen zijn ook 7 andere patiënten behandeld met protontherapie.

Het delen van financiële inbreng én wetenschappelijke kennis is de beste manier om op een duurzame manier innovatieve technologieën te kunnen geven aan onze patiënten Prof. dr. Wim Robberecht

Het centrum is een klinische en wetenschappelijke samenwerking tussen maar liefst 6 universitaire ziekenhuizen en hun netwerkziekenhuizen over de taalgrens heen. “Samenwerking is een evolutie die je overal ziet in de klinische en wetenschappelijke wereld”, Prof. dr. Wim Robberecht, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven. “Het delen van financiële inbreng én wetenschappelijke kennis is de beste manier om op een duurzame manier innovatieve technologieën te kunnen geven aan onze patiënten. PARTICLE is een mooi voorbeeld van een hoogtechnologische vernieuwing die ervoor zorgt dat de patiënt centraal staat.”

Protontherapie zorgt voor meer bescherming van de gezonde weefsels, maar ook voor een lager risico op neveneffecten van de bestraling zelf op lange termijn Dr. Jean-François Daisne

Deze innovatie vorm van radiotherapie is wereldwijd in opmars. Men kan er heel gericht kwaadaardige tumoren mee bestrijden waardoor het uitermate geschikt is voor de behandeling van kankers bij kinderen of bij volwassenen met een tumor in de buurt van levensnoodzakelijke of kwetsbare organen. Dankzij deze therapie kan men de aantasting van omliggende weefsels zo veel mogelijk vermijden. “Soms liggen gezonde, stralingsgevoelige weefsels te dicht bij de tumor. Het is dan bijna niet mogelijk om die te bestralen zonder de levenskwaliteit van de patiënt in gevaar te brengen”, vertelt Dr. Jean-François Daisne, diensthoofd radiotherapie-oncologie in UZ Leuven. “Protontherapie zorgt voor meer bescherming van de gezonde weefsels, maar ook voor een lager risico op neveneffecten van de bestraling zelf op lange termijn.”

Tot nu toe waren patiënten die in aanmerking kwamen voor deze behandeling verplicht om uit te wijken naar centra in het buitenland, meestal Duitsland, Frankrijk of Zwitserland. Ook al vergoedde de Belgische overheid de behandelkosten, de reis bleef een zware belasting. Nu kunnen Belgische patiënten hun behandeling op de Health Sciences campus van Gasthuisberg krijgen. Naar schatting komen jaarlijks 150 tot 200 patiënten in aanmerking voor protontherapie. Dat aantal kan in de toekomst echter nog oplopen als er op basis van klinisch-wetenschappelijke studies nieuwe behandelvoorwaarden voor protontherapie bijkomen.

Niet alleen is het centrum een primeur in België het is ook nog eens uniek in Europa omdat het ingebed is in een groot universitair ziekenhuis en uit 2 delen bestaat. Een ruimte voor behandeling van patiënten en een aparte bunker waar hoogtechnologisch onderzoek gedaan wordt. Beide hebben een eigen deeltjesversneller, ook wel cyclotron genoemd. Daarmee heeft PARTICLE een streepje voor op andere protontherapiecentra. Daar zijn ze gedwongen om het onderzoek buiten de behandelingsuren te doen. Voorlopig wordt enkel de stralingsbunker voor patiënten gebruikt, de onderzoeksbunker zal pas later op het jaar operationeel zijn.