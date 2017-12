Professoren vinden 1.600 jaar oud manuscript met geheime leer van Jezus Koen Van De Sype

14u24

Bron: UT News 0 UT Austin Geoffrey Smith en Brent Landau deden de ontdekking. Wetenschap & Planeet Twee professoren van de universiteit van Texas in Austin hebben een uitzonderlijke ontdekking gedaan tijdens opzoekingswerk in de bibliotheek van de universiteit van Oxford. Ze vonden er een origineel exemplaar van een verboden christelijk geschrift waarin de geheime leer van Jezus staat.

In de teksten onthult Jezus aan Johannes een reeks geheimen over het rijk van zijn vader in de hemel en hoe hij daar kan binnenkomen, maar ook enkele toekomstige gebeurtenissen, waaronder de marteldood van Johannes zelf. Hij geeft ook raad over hoe hij bovennatuurlijke uitdagingen het hoofd kan bieden. Doel was dat hij die leer dan verder zou doorgeven na de dood van Jezus. “Het is een aanvulling op de figuur en het leven van Jezus die we kennen uit de Bijbel”, aldus professor Geoffrey Smith.

Bisschop

De geschriften werden in de vierde eeuw niet opgenomen in het boek dat later de Bijbel zou worden. Athanasius, de bisschop van Alexandrië, somde toen in zijn ‘Paasbrief van 367’ de 27 boeken op van het Nieuwe Testament en voegde toe: “Niemand mag er nog iets aan toevoegen of uit weglaten”. Daardoor werden ze als verboden en ketters beschouwd.

De professoren vermoeden dat het handschrift een model was dat een leraar gebruikte om zijn leerlingen te leren lezen en schrijven. “Bijna alle woorden zijn verdeeld in lettergrepen, wat bijzonder ongewoon is voor oude manuscripten, tenzij is een onderwijscontext”, aldus prof Brent Landau.

Volgens Smith en Landau gaat het om documenten uit de vijfde of zesde eeuw, maar zouden ze zelf ook afstammen van nog veel oudere teksten. Ze werden opgesteld in het Grieks en waren tot nu toe alleen bekend van latere Koptische vertalingen.

Uitzonderlijk

De vondst is uitzonderlijk, want tot nu toe werd maar een klein aantal originele Griekse exemplaren gevonden van de Nag Hammadigeschriften. Dat is een verzameling teksten uit de begintijd van het christendom, waarvan in 1945 een Koptische vertaling werd gevonden in Boven-Egypte.

“Zeggen dat we opgewonden waren toen we beseften wat we gevonden hadden, is te zacht uitgedrukt”, lacht Smith. “We hadden nooit durven denken dat er nog Griekse fragmenten van de Eerste Apocalyps van Johannes uit de oudheid bewaard gebleven zouden zijn. Maar daar waren ze.”