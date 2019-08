Preciezer, minder pijn en sneller herstel: robot assisteert voor eerst bij operatie van patiënt met syndroom van Dunbar KVDS

In het Centrum voor Hart- en Vaatziekten van het UZ Brussel is voor het eerst een patiënt met het syndroom van Dunbar geopereerd met de hulp van een robot. De ingreep is minder invasief, met minder pijn en een sneller herstel tot gevolg. Door de assistentie van de robot stijgt ook de precisie van de ingreep.

Het syndroom van Dunbar is een aangeboren aandoening die vrij zeldzaam is, maar toch minstens 2 op 100.000 mensen treft, vier keer meer vrouwen dan mannen. De diagnose is omstreden en wordt vaak pas gesteld nadat vele andere aandoeningen aan onder meer darmen, maag en galblaas zijn uitgesloten.

Buikpijn

“De patiënten kampen met ernstige buikpijn, die veroorzaakt wordt door het samendrukken van de slagaders van de ingewanden, aftakkingen van de aorta die lever, maag en milt van bloed voorzien”, zegt professor Erik Debing, diensthoofd Vaatheelkunde en clusterhoofd van het Centrum voor Hart- en Vaatziekten. “De onophoudelijke buikpijn, door het samenknijpen van de zenuwen, kan tijdens en na het eten erger worden, waardoor de patiënt zich misselijk voelt, moet overgeven of diarree krijgt. Andere symptomen zijn vermoeidheid, een intolerantie voor lichamelijke inspanning en ernstige vermagering en ondervoeding.”





“De enige manier om definitief af te rekenen met de symptomen, is een operatie waarbij we de druk op de ingewandsslagaders wegnemen. De banden die drukken op de ingewandsslagaders worden bij de ingreep losgemaakt en doorgeknipt om het bloed weer voldoende naar de ingewanden te laten stromen. Na de operatie verdwijnen de klachten van de patiënten zeer snel.”

"Waar dergelijke ingrepen voorheen erg invasief waren - men moest de patiënt écht ‘openleggen’ - gebeuren de robotoperaties door een kijkbuis", verduidelijkt professor Debing. "De infectierisico's dalen aanzienlijk en ook het herstel gaat veel sneller, waardoor de patiënt al na één of twee dagen naar huis kan, tegenover vijf tot zeven dagen bij open chirurgie. De nieuwe aanpak is een forse stap vooruit in de behandeling van het syndroom. Het is ook een belangrijke stap in de uitbreiding van de expertise van robotgeassisteerde ingrepen in het UZ Brussel."

Heelkundige ingrepen met behulp van een robot gebeuren al langer in het UZ Brussel op de diensten Gynaecologie, Urologie, Abdominale Heelkunde, Thoraxheelkunde en Plastische Heelkunde. Door deze nieuwe toepassing voor patiënten van het Centrum voor Hart- en Vaatziekten, breidt het UZ Brussel zijn expertise op het vlak van robotgeassisteerde chirurgie verder uit.

Console

Professor Debing voerde de eerste operatie uit samen met zijn collega's dr. Martijn Schoneveld en prof. Christian Simoens van de dienst Abdominale Heelkunde. "De chirurg die achter een console zit en via de camera een driedimensionaal zicht krijgt op het operatiegebied, heeft via de robot een betere zichtbaarheid en kan daardoor nauwkeuriger werken. Met deze minder invasieve aanpak zorgen we voor een nieuwe mijlpaal voor de behandeling van het syndroom van Dunbar.”