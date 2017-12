Prachtige beelden van de jaarlijkse Geminiden meteorenzwerm IVI

Bron: KameraOne 0

Elk jaar rond dezelfde datum (14 december) kunnen we hetzelfde fenomeen zien: de Geminiden. De meteorenzwerm bestaat uit puin van de planetoïde - en vermoedelijk uitgedoofde komeet - Phaethon. Op aarde kunnen we dan genieten van zo'n 60 meteoren per uur. Boven de Changbai bergketen in Noordoost-China zijn gisteren mooie beelden gemaakt van de meteorenzwerm.

rv De Geminiden, een jaarlijkse meteorenzwerm, is genoemd naar het sterrenbeeld waar ze in verschijnen: Gemini of Tweelingen.