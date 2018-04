Potvis met 29 kilogram afval in zijn lijf spoelt aan in Spanje Wereld Economisch Forum waarschuwt voor uitdijende 'plasticsoep' in onze oceanen Redactie

13 april 2018

14u30

Bron: Quartz 0 Wetenschap & Planeet Een in Spanje aangespoelde potvis had maar liefst 29 kilogram afval in zijn lijf. Dat blijkt uit een autopsie. De lokale overheid vraagt aandacht voor het gevaar dat plastic in oceanen vormt voor zeedieren.

De potvis spoelde eind februari aan in het Zuid-Spaanse dorpje Cabo de Palos. Omdat het zeezoogdier zwaar ondervoed bleek, wilde de lokale overheid onderzoeken waaraan het dier overleed. Uit de resultaten van die autopsie blijkt nu dat de potvis een enorme hoeveelheid afval in zijn maag en darmen had. Naast plastic zakken troffen de onderzoekers ook stukken van touwen, netten en een trommel aan. De potvis kon die stukken afval niet meer uitscheiden, waardoor hij bezweek aan een infectie.

Door het trieste voorval besloot de lokale overheid een campagne voor schonere stranden op te starten. "De aanwezigheid van plastic in de oceanen is een van de grootste bedreigingen voor de zeedierenwereld", zegt Consuelo Rusauro, milieudirecteur bij de overheid in Murcia in een verklaring.

'De aanwezigheid van plastic in de oceanen is een van de grootste bedreigingen voor de zeedierenwereld' Consuelo Rusauro, milieudirecteur Murcia

Volgens het Wereld Economisch Forum drijft er momenteel zo'n 150 miljoen ton plastic in onze oceanen – en daar komt jaarlijks ongeveer 8 miljoen ton bij. Uit een rapport van het Britse Government Office for Science blijkt dat 70 procent daarvan niet-afbreekbaar is. Die plasticsoep vormt een groot gevaar voor het leven in de zeeën.

#MedioAmbiente lanza una #campaña para concienciar sobre el peligro de las #basurasmarinas para la #Fauna Ejemplo: La necropsia de un #Cachalote varado 🐋 detectó en su aparato digestivo 29 kg de basura 😢#StopBasurasMarinas #Concienciación ♻️+inf: https://t.co/mLjhNreLlx pic.twitter.com/dqejUXFkWS EspaciosNaturalesMur(@ EspNaturalesMur) link